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محافظات

قيادات صحة الدقهلية يحتفلون بأول أيام عيد الفطر وسط الفريق الطبي بتمى الأمديد

الأحد 24/مايو/2020 - 01:56 م
الاحتفال بالعيد في
الاحتفال بالعيد في مستشفى العزل
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همت الحسينى
قام الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة اليوم، الأحد بقضاء أول يوم عيد الفطر المبارك، وسط الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد يرافقه قيادات مديرية الصحة بالدقهلية.

وذلك للاطمئنان على الفريق الطبي وعلى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لهم بعيد الفطر المبارك وقام بتوزيع الهدايا والكحك والبسكوت عليهم وسط فرحة عارمة من جميع المتواجدين.

كما أشاد وكيل الوزارة بالفريق الطبي بالمستشفى وأبلغهم تحيات وشكر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على مجهوداتهم وتضحياتهم.

كما حرص أعضاء الفريق الطبى بالمستشفى على التقاط الصور التذكارية مع وكيل الوزارة وقيادات المديرية رافعين البالونات الملونة متبادلين التهانى فيما بينهم.
قيادات صحة الدقهلية يحتفلون بأول أيام عيد الفطر وسط الفريق الطبي بتمى الأمديد
قيادات صحة الدقهلية يحتفلون بأول أيام عيد الفطر وسط الفريق الطبي بتمى الأمديد
قيادات صحة الدقهلية يحتفلون بأول أيام عيد الفطر وسط الفريق الطبي بتمى الأمديد
قيادات صحة الدقهلية يحتفلون بأول أيام عيد الفطر وسط الفريق الطبي بتمى الأمديد
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