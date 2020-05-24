رئيس جامعة الزقازيق يحتفل بالعيد مع المصريين العائدين من الخارج قبل خروجهم من العزل

وجه د.عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفي إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر المصريين العائدين من الخارج بالعزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، بتقديم كعك العيد لكل أسرة والهدايا العينية للأطفال .





جاء ذلك في إطار مراسم خروج المصريين العائدين من الخارج من العزل الصحى بمجمع البطراوي بالمدينة الجامعية بالزقازيق فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد .





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وعبر المصريون الوافدون من الخارج بالعزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق عن اعتزازهم وتقديرهم لرئيس الجامعة ، لحرصه الدائم على تقديم الدعم والرعاية الطبية والاجتماعية المتكاملة لهم ، ويأتى ذلك من خلال أطقم طبية على أعلى درجة من الكفاءة والمهنية .





وقدم د. شعلان الشكر والإمتنان للأطقم الطبية وهيئات التمريض والأطقم الإدارية والعمال بمستشفيات جامعة الزقازيق والعزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق على دورهم الوطنى حيث يمثلون جيش مصر الأبيض لمجابهة الأزمة الحالية ، موضحا سيادته أن مقياس النجاح هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس ، يأتي ذلك انطلاقًا من خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد .





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وأكد رئيس جامعة الزقازيق أنه تم اجراء اختبارات فيروس كورونا للمصريين العائدين من الخارج بالمدينة الجامعية بالزقازيق بمستشفيات الجامعة وكانت النتائج جميعها سلبية حيث سلم سيادته جوازات السفر للمصرين الوافدين من الخارج وسمح بخروجهم من العزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق ، حيث أشرف د.شعلان بنفسه على اجراء الاختبارات فى اطار من الدقة والصحة والسلامة المهنية .





وقدم د. عثمان شعلان رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، واللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية لما قدماه من توفير كافة الدعم للجامعة وتحقيق وتجهيز جميع الترتيبات الأمنية فى دخول وخروج المصريين الوافدين من الخارج من وإلى العزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق والتنسيق الكامل فى التعامل مع أزمة كورونا المستجد ، كما قدم سيادته الشكر للساده نوب رئيس الجامعة والأمين العام والأمناء المساعدين ومدير عام المدن الجامعية ومديرى العموم بالجامعة على دورهم المتميز فى تأدية واجبهم الوطنى خلال هذه الأزمة .





رافق د. عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق خلال زيارته للمصريين العائدين من الخارج بالعزل الصحى بالمدينة الجامعية بالزقازيق د.عبد المنعم نافع المشرف على شئون قطاع التعليم والطلاب بالجامعة ، د. عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق ، د. وليد ندا المدير التنفيذى للمستشفات الجامعية ، د. وائل صبري المشرف على الشئون العلاجية بمستشفيات جامعة الزقازيق ، ومديرى العموم بالجامعة.



