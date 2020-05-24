لتطبيق قرار الحظر.. دوريات شرطية تجوب شوارع كفر الشيخ.. صور

كثفت مديرية أمن كفر الشيخ، بقيادة اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، تواجدها من خلال دوريات شرطية تجوب الشوارع والميادين، لمتابعة التزام المواطنين بقرار الحظر ، خلال إجازة عيد الفطر المبارك





ومن جانبه، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، التزام المواطنين والسائقين بقرار الحظر، في أول أيام اجازة عيد الفطر المبارك، وتفعيل حزمة الإجراءات التى أقرتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد .









وشدد محافظ كفر الشيخ، علي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي الحدائق والمتنزهات والمواقف، للتأكد من التزام المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.



