طريقة عمل طبق رنجة فى 10 دقايق

قدم الشيف محيي شوقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل طبق الرنجة فى 10 دقايق كطبق اساسي في عيد الفطر.



المقادير تحضير الرنجة:

أربع سمكات من الرنجة ، ثلثي كوب عصير ليمون، أربع ملاعق دقيق أبيض، كوب زيت، ثلثي كوب خل أبيض، ثلثي كوب من الماء، ثلاث أوراق لورى، كوب فلفل أخضر مقطع صغيرا، كوب بصل مقطع شرائح، شرائح ليمون للتزيين ( حسب رغبتك ).







ضعي الزيت في مقلاة على النار ، ضعي كل سمكة في الدقيق ثم في الزيت وقلبيها على الجانبين لمدة 3 دقائق ثم أخرجيها وضعيها في طبق واتركيها حتى تبرد.



احضري قدرًا وضعي فيه البصل، الخل، الماء، الفلفل المقطع، عصير الليمون، ورق اللوى ثم ضعيه على النار واتركيه حتى يغلي ثم ارفعيه من النار وضعيه جانبا حتى يبرد.