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مرأة

طريقة عمل طبق رنجة فى 10 دقايق

الأحد 24/مايو/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الشيف محيي شوقي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل طبق الرنجة فى 10 دقايق كطبق اساسي في عيد الفطر.

المقادير تحضير الرنجة:
أربع سمكات من الرنجة ، ثلثي كوب عصير ليمون، أربع ملاعق دقيق أبيض، كوب زيت، ثلثي كوب خل أبيض، ثلثي كوب من الماء، ثلاث أوراق لورى، كوب فلفل أخضر مقطع صغيرا، كوب بصل مقطع شرائح، شرائح ليمون للتزيين ( حسب رغبتك ).


طريقة التحضير الرنجة:
اغسلي الرنجة جيدا ونظفيها جيدا ثم انثري كمية قليلة من عصير الليمون على البطارخ وضعي كمية من الملح عليها وكمية أخرى داخل وخارج كل سمكة.

ضعي الزيت في مقلاة على النار ، ضعي كل سمكة في الدقيق ثم في الزيت وقلبيها على الجانبين لمدة 3 دقائق ثم أخرجيها وضعيها في طبق واتركيها حتى تبرد.

احضري قدرًا وضعي فيه البصل، الخل، الماء، الفلفل المقطع، عصير الليمون، ورق اللوى ثم ضعيه على النار واتركيه حتى يغلي ثم ارفعيه من النار وضعيه جانبا حتى يبرد.

رشي خليط الليمون والخل على طبق الرنجة ثم غطيه وضعيه في الثلاجة لمدة 24 ساعة وأخرجي الطبق من الثلاجة وضعي عليه شرائح الليمون ثم قدميه.
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