أصاب 91 شخصا في 8 أيام فقط .. حلاق ينشر الوباء بين زبائنه بأمريكا

دون أن يدري نقل مصفف شعر مصاب بالفيروس كوفيد-19 كورونا المستجد، المرض لزبائنه بعدما عمل لمدة ثمانية أيام هذا الشهر ، وهو يعاني من أعراض المرض ، ما أصاب ما يصل إلى 91 شخصا في ولاية ميسوري ، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية.





تسلط القصة الضوء على تهديدات انتشار الوباء في الولايات المتحدة مع إعادة فتح الأعمال التجارية بعد أسابيع من القيود لمكافحة انتشار الفيروس.





من غير الواضح متى أصيب الحلاق بالوباء ولكن يعتقد أن العدوى حدثت أثناء سفره.





وتوفي نحو 99 ألف شخص بالفيروس في الولايات المتحدة ، حيث تجاوز عدد الحالات المؤكدة 1.7 مليون ، وفقًا لجامعة جون هوبكنز.



