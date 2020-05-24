جبّة وقفطان وعمامة | القصة كاملة لأزهري الدقهلية بطل فيديو "اجري يا شيخ" خلال صلاة العيد

قصة محمود العشري الذي أمّ الناس لصلاة العيد في الدقهلية

الأهالي : الشاب ارتدى جلبابا وقفطانا وألقى السلام على المواطنين

وكيل وزارة الأوقاف : الشاب لا ينتمي للوزارة ولا يعمل فى أى من المساجد التابعة لها





شاب أزهري في المرحلة الثانوية، لم يتخط عامه الـ 18، معروف فى منطقته بأنه شاب متدين، استيقظ صباح اليوم مرتديًا ملابسه الجلباب والقفطان والعمامة الازهرية، وترجل في شوارع الدقهلية يلقى السلام على اهالى منطقته، واثناء ذلك شاهده الاهالي وهو يرتدي الزي الازهري فعُرض عليه أحد الشباب أن يقوم بإمامتهم لصلاة العيد، فلم يتأخر الشاب الازهري وظهرت عليه الفرحة وابتسامة عريضة علي وجهه، وسرعان ما وافق وهرع مسرعًا لإمامتهم لأداء صلاة العيد.





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مرت دقائق معدودة، ووقف الشاب الازهري، وسط أهالي المنطقة يخطب فيهم، واثناء ذلك تصادف مرور قوة أمنية تطوف شوارع الدقهلية لمنع التجمعات حرصًا على المواطنين من تفشي فيروس كورونا، وهنا فوجئ الطوف الامني بتجمع عدد من أهالي المنطقة في إحدى الساحات حول شاب يرتدي جلبابا وقفطانا، ومع اطلاق سرينة الشرطة فر الاهالي هاربين ومعهم الشاب الازهري.





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لحظات قليلة وظهر الشاب الازهري وهو يهرول مسرعًا وأحد الاشخاص ينادي عليه قائلًا:" اجري يا شيخ ،اجري يا مولانا، اجري بسرعه الشرطة هتمسكك"، لم يفكر الشاب الازهري ومكث يهرول مسرعًا نحو أحد الشباب الذي كان ينتظره بدراجة بخارية، ولكن مع ضيق ملابس الشاب الازهري تأخر في الوصول اليه، فما كان من قائد الدراجة إلا ان يقوم بالفرار قبل وصول الشاب الازهري.





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دقائق معدودة وانتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك و التيك توك للشاب الازهري وهو يرتدي العمامة والجلباب ويهرول مسرعًا اثناء سماع سرينة الشرطة، وعقب ذلك تمكنت الاجهزة الامنية بالدقهلية من القاء القبض عليه وتبين انه يدعى محمود العشري طالب بالصف الاول الثانوي الازهري، وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك فى ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربًا خشية ضبطه.





ومن جهته أكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن الشخص الذى ظهر فى الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعى وهو يرتدى ملابس أزهرية ويقوم بـ الهروب من الشرطة بعد قيامه بتجميع المواطنين لصلاة العيد بمدينة نبروه، لا ينتمى لوزارة الأوقاف ولا يعمل فى أى من المساجد التابعة لها.





وقال وكيل الوزارة لـ"صدى البلد"، إن الشرطة تمكنت من القبض عليه، وتبين أنه يدعى محمود مجدى العشرى طالب بالصف الأول الثانوى الأزهرى، حيث قام بتجميع عدد من أهالى المدينة بجوار الكوبرى العلوى بالمدينة ليقوم بصلاة العيد، فلاحظته إحدى دوريات الشرطة ففر هاربا إلا أنه تم ضبطه من قبل الشرطة.





من ناحية أخرى، أكد أحد الأهالى أن الشخص صاحب الواقعة غير متزن عقليا ويتعامل الناس معه دائما فى الشارع بالود نظرا لأنهم يعلمون أنه غير متزن.





وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو لشيخ فى مدينة نبروه التابعة لمحافظة الدقهلية، أثناء هروبه من الشرطة بعد قيامه بأداء صلاة العيد فى إحدى الساحات بالمدينة وذلك مخالفة لقرار وزارة الأوقاف، والتقط أحد المواطنين ذلك المقطع ويبدو من صوته علامات الدهشة وعدم استيعاب الموقف قائلا: "اجري يا مولانا .. اجري يا شيخ" بسبب تتبع دورية الشرطة له.





جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية أجازت الصلاة في المنزل هذا العيد حفاظا على صحة المواطنين حتى يرفع الله عنا ذلك الوباء ويعود المصلون إلى المساجد مرة أخرى.