أساء استخدام الزي الأزهري.. الأوقاف تطالب بعقاب رادع لشخص أقام صلاة العيد

طالبت وزارة الأوقاف على لسان متحدثها الرسمي الدكتور عبد الله حسن، بعقاب قانوني رادع للشخص الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم، الأحد، وأقام صلاة العيد.
وقال إن الوزارة ستتواصل مع قطاع المعاهد الأزهرية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما بدر من الطالب محمود مجدي العشري، الطالب بالصف الثالث الثانوي، الذي أساء استخدام الزي الأزهري اليوم، وتصرف بصورة تخالف القانون والقيم وما يجب أن يتحلى به من يرتدي هذا الزي من القيم والانضباط، فضلا عن أن يكون قدوة لغيره، وذلك عندما حاول إقامة صلاة العيد بالقرب من كوبري نبروه بمحافظة الدقهلية ضاربا بكل توجيهات الأزهر والأوقاف والدولة المصرية في منع التجمعات عرض الحائط.
كما نفت وزارة الأوقاف علاقتها بما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور شيخ يهرول مُرتديًا الزي الأزهري بعد محاولته إقامة صلاة العيد بالمخالفة للتعليمات بجوار كوبري نبروه العلوي.