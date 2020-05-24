بطل فيديو اجري يا شيخ: سكان منطقتي طلبوا إمامتي للصلاة.. وهربت بسبب سرينة الشرطة





تم ضبط بطل الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي ويرتدي زيا أزهريا أثناء الركض.





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صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداولت مقطع فيديو لأحد الأشخاص تحت عنوان ( إجرى ياشيخ ). وكانت

وتم ضبط المتهم وهو من مواليد نبروه لمخالته قرار الحظر.





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وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك فى ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربًا خشية ضبطه.



