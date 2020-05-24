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حوادث

بطل فيديو اجري يا شيخ: سكان منطقتي طلبوا إمامتي للصلاة.. وهربت بسبب سرينة الشرطة

الأحد 24/مايو/2020 - 08:13 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح

تم ضبط بطل الفيديو المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي ويرتدي زيا أزهريا أثناء الركض.


وكانت صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداولت مقطع فيديو لأحد الأشخاص تحت عنوان (إجرى ياشيخ).
وتم ضبط المتهم وهو من مواليد نبروه لمخالته قرار الحظر.


وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك فى ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربًا خشية ضبطه.

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