اجري يا شيخ.. لحظة هروب شاب صلى إماما بالناس في الدقهلية.. وضبط شخصين في الجيزة دعيا المواطنين لأداء صلاة العيد

ضبط شخصين فى الجيزة دعيا المواطنين لأداء صلاة العيد بالطريق العام

الداخلية: ضبط 6 آلاف شخص و3 آلاف سيارة خالفوا قرار الحظر خلال 24 ساعة

أوقاف الدقهلية: صاحب واقعة صلاة العيد طالب أزهري وليس إماما









تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها للحرص على سلامة المواطنين، تنفيذًا للإجراءات التي تتخذها اجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ، و رغم حرص أجهزة الدولة فإن بعض المواطنين اعتادوا على الخروج عن التعليمات وعدة تنفيذ قرار حظر التجول، حيث رصدى الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات عدة وقائع من أبرزها.









تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب فراشة وشخص آخر بعزبة عبد الحميد نصر بمركز أوسيم بالجيزة لقيامهما بتجميع المواطنين لأداء صلاة العيد بالطريق العام بالمخالفة لقرار الحظر، وتبين من التحريات أن الشخصين المذكورين قاما بدعوة المواطنين لأداء صلاة العيد صباح اليوم، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









ضبط 6069 شخصًا

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لـ قرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط (6069) شخصا مخالفا لـ قرار حظر المواطنين.









وتم ضبط (3007) سيارة مخالفة وضبط (134) دراجة نارية مخالفة وضبط (216) مركبة "توك توك" مخالفة.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .









اجري يا شيخ

وفي الدقهلية، تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد الشباب وهو يركض بسرعة شديدة عند سماع صوت دورية شرطة بالقرب من مكان إقامة صلاة العيد في الشارع بالدقهلية، حيث كان يؤم مجموعة من المصلين.









وحسب ما ظهر في الفيديو الذي لا تتعدى مدته الـ 10 ثوان، فإن الشاب هرول بسرعة وقطع الصلاة وهرب من الشرطة بعد شعوره أن وجوده في المكان يشكل خطرا عليه.









التقط أحد المواطنين ذلك المقطع، ويبدو من صوته علامات الدهشة وعدم استيعاب الموقف قائلا: " اجري يا مولانا .. اجري يا شيخ "، بسبب تتبع دورية الشرطة له.













وفي دقائق معدودة، انتشر المقطع بسرعة كبيرة وشاهده آلاف الرواد، مستائين مما وصل به الحال بسبب أزمة فيروس كورونا وعدم قدرة المواطنين على الذهاب إلى الصلاة.









جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية أجازت الصلاة في المنزل هذا العيد حفاظا على صحة المواطنين حتى يرفع الله عنا ذلك الوباء ويعود المصلون إلى المساجد مرة أخرى.









وكيل وزارة الأوقاف









وأكد الشيخ طه، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن الشخص الذى ظهر فى الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعى، ويظهر فيه شخص يرتدى ملابس أزهرية ويقوم بـ الهروب من الشرطة بعد قيامه بتجميع المواطنين لصلاة العيد بمدينة نبروه، لا ينتمى لوزارة الأوقاف ولا يعمل فى أى من المساجد التابعة لها.









وقال وكيل الوزارة لـ"صدى البلد"، إن الشرطة تمكنت من القبض عليه، وتبين أنه يدعى محمود مجدى العشرى، طالب بالصف الأول الثانوى الأزهرى، حيث قام بتجميع عدد من أهالى المدينة بجوار الكوبرى العلوى بالمدينة ليقوم بصلاة العيد، فلاحظته إحدى دوريات الشرطة، ففر هاربا إلا أنه تم ضبطه من قبل الشرطة.









من ناحية أخرى، أكد أحد الأهالى أن الشخص صاحب الواقعة غير متزن عقليا، ويتعامل الناس معه دائما فى الشارع بالود نظرا لأنهم يعلمون أنه غير متزن.

















وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قد تداولوا مقطع فيديو لشيخ فى مدينة نبروة، التابعة لمحافظة الدقهلية، أثناء هروبه من الشرطة، بعد قيامه بأداء صلاة العيد، فى إحدى الساحات بالمدينة، وذلك مخالفة لقرار وزارة الأوقاف.









وأفادت مديرية أمن سوهاج في بيان لها اليوم، عن ضبط 86 شخصًا لخرقهم حظر التجول.









وقال البيان ، "إنه في إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير الداخلية بحظر تجول المواطنين أو التحرك على جميع الطرق وتوقف وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة تم ضبط عدد من المخالفين.

















وذكر البيان أنه تم ضبط 86 شخصًا قاموا بخرق حظر التجول بدائرة المديرية، جارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، وتحرر المحاضر اللازمة، وجارِ العرض على النيابة العامة.



