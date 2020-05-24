مصرع شخص وإصابة شخص فى حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بشوارع زفتى

لقي شخص مصرعه وإصابة أخر فى حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك أمام محطة قطار السكك الحديدية بمركز زفتي بمحافظة الغربية كما انتقلت والدفع بسيارة اسعاف ونقلهم الى طوارىء مستشفي زفتي العام .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من نقطة شرطة مستشفى زفتي العام يفيد بوصول كل من " عطية ح " البالغ من العمر 33 سنة مصاب بكسور وجروح في أماكن متفرقة ، " أحمد ال ه " 58 سنة متوفى وتم إيداعه بمشرحة المستشفى ، وذلك إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك أمام محطة القطار .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.