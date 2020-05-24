بـ تي شيرت النصر السعودى.. سارة خليفة تبهر متابعيها.. شاهد





نشرت الاعلامية سارة خليفة صور جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" بإطلالة كاجوال رياضية.

بـ عباءة سوداء.. سارة خليفة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة





وظهرت سارة خليفة بـ تى شيرت نادى النصر السعودى، ومرتدية معه بنطال ليجن باللون الاسود الذى يبرز جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة خليفة فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أيشادو باللون البنى للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج.

وتركت شعرها الاشقر القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة رائعة تبرز أناقتها.

وقدمت سارة خليفة العديد من البرامج الناجحة، واستضافت الكثير من الشخصيات المتميزة مثل إسعاد يونس ومحمد رمضان وليلى علوى.







وقامت سارة خليفة بالتمثيل فى مسلسل "ست كوم التكية" وتزوجت من اللاعب محمود كهربا، لاعب نادى الزمالك، وتم الطلاق منه بعد 6 أشهر فقط.









