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اقتصاد

حماد: نقل مصنع باتا من الإسكندرية لإحدى محافظات القناة خلال عام

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:47 ص
شركة باتا
شركة باتا
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علياء فوزى
قال المهندس شكرى حماد، رئيس شركة باتا التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، إنه سيتم نقل مصنع من خارج الكتلة السكانية بمحافظة الاسكندرية الى احدى المناطق الصناعية بمدن القناة.

وأضاف حماد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن جارى التفاوض مع مالك احدى المصانع الهندية العاملة باحدى محافظات القناة لشرائه حيث رأت ادارة أن شراء مصنع جاهزة سيساهم فى توفير الكثير من النفقات و الوقت خاصة و أن المصنع مجهز باحدث المعدات و الالات اللازمة للانتاج.

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توقع حماد أن تستغرق اجراءات الشراء مدة تتراوح ما بين 6 أشهر الى سنة وجارى الان عمل دراسة جدوى و تقييم للمصنع و الالات و بمجرد الانتهاء منها سيتم عرضها على مجلس ادارة القابضة الكيماوية و الحصول على الموافقة بالشراء .

تابع "فى حالة اتمام الصفقة سيتم التعاقد مع مالك المصانع للعمل كمدير فنى للمصنع باتا لمدة لمدة ثلاث سنوات ومساعديه مديرى الجودة 
 التصميم لما لديهم من خبرات فنى جيد ستساهم فى أضافات جديدة للمنتجات الشركة .

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و تستهدف باتا تطوير نحو 10 فروع تابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية خلال العاميين القادمين فضلا عن زيادة ارباحها خلال العام المالى المقبل لتتجاوز 7 ملايين جنيه.
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