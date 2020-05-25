الجيش الليبي يشن غارات جوية على مواقع للميليشيات في معيتيقة

كشفت مصادر ليبية لفضائية سكاي نيوز عربية عن تنفيذ الجيش الوطني الليبي قصف على مواقع ميليشيات في مديرية أمن غريان.





وقالت المصادر إن الجيش الليبي مستمر في تنفيذ سلسلة ضربات جوية على مواقع للميليشيات في قاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس الليبية.





وكشف موقع إيطالي، متخصص في حركة الملاحة العسكرية، عن تعقب طائرة تحمل علامة القوات الجوية الكينية غادرت اسطنبول متجهة جنوبا في اتجاه الأراضي الليبية





وقال الموقع الإيطالي، Italian Military Radar، إن هذه الطائرة تابعة لسلاح الجو التركي، حيث نقلت مرتزقة إلى ليبيا.





وأضاف أن هذه الطائرة التي قامت برحلة من اسطنبول إلى مصراتة الليبية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، ستقوم برحلات أخرى إلى الأراضي الليبية.



