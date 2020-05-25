فى عيد الفطر .. 6 نصائح لتناول الكحك بدون زيادة فى الوزن.. مشروبات للتخلص من الانتفاخ .. 7 تعليمات لتجنب أضرار الكحك

مع حلول عيد الفطر المبارك يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الكحك و البيتي فور و البسكويت و غيرهم من حلويات العيد فتناول هذه الحلويات يعد من أبرز المظاهر للاحتفال بالعيد.





ولكن هناك بعض التعليمات و النصائح التى يجب اتباعها عند تناول الكحك و البسكويت لكى تتجنب أضراره، فقد كشف الدكتور مروان سالم، استشارى التغذية، عن بعض الاجراءات التى يجب مراعاتها قبل تناول الكحك.





-عدم تناول كميات كبيرة من الكحك.

-عدم استخدام سمنة مهدرجة في مكونات الكحك.

-استخدام سمن أو زبدة فلاحي.

-اضافة قيمة غذائية للكحك مثل حشوه بالمكسرات واللوز و العجوة الصحية.

- عدم الإفراط في تناول الكحك على مدار اليوم بل يتم تنظيم اكل الكحك بحيث لا نزيد عن 3 كحكات باليوم.

-السعرات الحرارية للكحك عالية لذا يفضل عدم الإفراط في تناوله.

-يفضل تناول الكحك بدون سكر لتقليل سعراته الحرارية.

- إذا كنت ستضع سكر مطحون على الكحك، فيفضل أن يتم رش كمية صغيرة منه وعدم وضع كمية كبيرة على كل كحكة.





اقرأ إيضا ..





قدم الدكتور خالد يوسف استشارى التغذية العلاجية والسمنة ، عبر صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، روشته تناول الكحك والبسكويت فى العيد دون زيادة وزن ومشاكل صحية، وكان أبرزها :

- أول يوم عيد: يوم مفتوح " سوف تتناول ما شئت من الطعام و لكن بدون إسراف "، وذلك أول يوم عيد فقط لمريض السمنه ، ثم تتبعه بريجيم ديتوكس لتنقية الجسم من السموم وخسران الوزن الزائد ولتحفيز الجسم على حرق الدهون.

- مسموح لك بتناول قطعتين كحك طوال اليوم من الأفضل تقسيمها أى تتناول فى المرة الواحده نصف قطعه كحك وتناولها ببطء أو 7 قطع من البسكويت، أو قطعه كحك واحده و 3 قطع بسكويت و لا تزيد عن ذلك .

- لا تنسي تناول ملعقه من بذور الرجله و ملعقه من بذور الكتان المطحونه مع كوبين ماء قبل تناول أى وجبه بنصف ساعة )حتى تعطى شعور بالشبع و تقلل نسبة إمتصاص الدهون و السكريات من الوجبه بنسبة 30%.

- لا تنسي شرب المشروبات التى تزيد من معدل التمثيل الغذائى فى الجسم فبالتالى تزيد من معدل حرق الدهون مثل : ( شاى أخضر بالنعناع – زنجبيل بالليمون – مغلى بقدونس بالليمون – كمون بالليمون و القرفه و الزنجبيل – كمون بالليمون ) بعد تناولالوجبة بساعه

- لا تفرطي فى تناول الكحك و تذكري أن قطعة كعك واحده بسعرات حراريه ( 350 - 600 كالورى ) تكفى ليوم كامل .

- اجعلي هناك فاصل زمنى لا يقل عن 5 ساعات بين تناولك للحوم و الكعك والبتى فور حتى لا تصابي بمشاكل عديده فى الهضم .





اقرإ أيضا..





وبعد تناول الكحك و البسكويت يشعر الكثير بالأنتفاخ و عسر الهضم و يبدأ البحث عن الأدوية و المشروبات التى تساعد على الهضم و تساهم ايضا فى التخلص من الوزن الزائد

-مشروب الشاى الأخضر

حفنة من الكرفس

ملعقة من الجنزبيل

ملعقة من القرفة

ملعقة من الشاى الأخضر

طريقة عمل مشروب لحرق الدهون:

فى وعاء على النار قومى بإضافة كافة المكونات وغليهم جيدا ثم تصفيتهم و تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الراحة وويساعدك على التخلص من عسر الهضم والأنتفاخ فى العيد وحرق أسرع للدهون





-مشروب بذور الكتان والشيا

ملعقة من بذور الشيا

2 ملعقة شاي عصير ليمون

ملعقتان من بذور الكتان

طريقة تطبيق المشروب:

فى وعاء اخلطى جميع المكونات وقومى باستهلاكها كل صباح بعد الإفطار فى العيد يساعد المشروب على تسريع حرق الدهون في الجسم بطريقة صحية.

يمكن لتلك الوصفات أن تفعل السحر فى حرق ونسف دهون البطن عند استخدامها يوميا بجانب ممارسة تمارين البطن.











