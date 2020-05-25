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محافظات

محافظ الجيزة يتفقد مجهودات رفع المخلفات في 5 أحياء ويتابع انتظام عمل المخابز

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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ا ش ا
حرص أحمد راشد محافظ الجيزة على متابعة مجهودات الكنس والتجريد ورفع الأتربة من الشوارع الرئيسية والحيوية بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية والدقي والعجوزة. 

ووجه بإستغلال فترة أجازه عيد الفطر المبارك وساعات الحظر في توجيه حملات مكبرة لرفع مستوى النظافة وتكثيف اعمال التجريد والكنس ورفع الاتربة والتي يصعب رفعها في الايام العادية لعدم تأثيرها على الحركة المرورية .

ووجه محافظ الجيزة بالاستمرار في حملات النظافة ورفع المخلفات خلال أيام عيد الفطر المبارك ومتابعة دورية لحملات التعقيم والتطهير الموسعة لجميع المنشآت العامة والمرافق الحيوية والشوارع والميادين كإجراء احترازى ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ومواصلة العمل لتحقيق معدلات أفضل في النظافة والتطهير بشوارع وميادين المحافظة .
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وشدد المحافظ على أجهزة الأحياء والمراكز بتكثيف الأعمال ومتابعة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتي تهدف الى الحرص على سلامة وصحة المواطنين.

كما تفقد راشد أعمال تطوير حديقة السلام بحي العمرانية ،موجها بمراعاة الشكل الحضاري واللمسة الجمالية اثناء تنفيذ الاعمال استكمالا لمجهودات التطوير والتجميل التي تنفذها المحافظة في العديد من المناطق . 

وتفقد محافظ الجيزة أعمال التخطيط المروري بشارع سليمان أباظة موجها برفع أي سيارات غير ملتزمة بالأماكن المحددة للانتظار حفاظا علي الحالة المرورية بالشارع . 
وفي نفس الاطار، تابع محافظ الجيزة انتظام عمل المخابز خلال اجازة عيد الفطر.. مؤكدا أن المخابز تعمل بكامل طاقتها بعد تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية لتعود كما كانت قبل شهر رمضان وذلك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين ..مشيرًا إلى توافر أرصدة الدقيق وأسطوانات البوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين .

وطالب محافظ الجيزة مديرية التموين بمتابعة دورية للأسواق خلال أجازه عيد الفطر للتأكد من توافر السلع والمنتجات والتنسيق مع مديرية الصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة العيد .

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة استمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين .
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