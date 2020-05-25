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محافظات

شاهد.. تجهيز شواطئ مطروح استعدادا للصيف

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في اليوم الثانى لعيد الفطر المبارك أعمال رصف وتطوير منطقة باب البحر وعدد من  الشواطئ استعدادا لموسم الصيف السياحي. 

وتفقد شعيب اعمال  تطوير شاطئ روميل من كافيتريات ودورات مياه وخزان مياه ،بالاضافة الى اعمال اعادة تطوير لسان الشاطئ بالشكل الجمالى والسياحى بما يخدم الحركة السياحية مع الحفاظ على طبيعة الشاطئ وتقليل عوامل النحر.




ووجه المحافظ بتدعيم تكثيف رمال الشاطئ مع تجديد مياه البحيرة من خلال فتحات اسفل اللسان بمنطقة روميل، وذلك من خلال الأعمال التى تنفذها حاليا الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية تحت اشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.
 
كما وجه بسرعة إنهاء الاعمال استعدادا لموسم الصيف لتليق بالطبيعة السياحية للمحافظة .

واشار الي استمرار متابعة الأعمال والمشروعات التنموية والخدمية الجارية حاليا بمحافظة مطروح والاطمئنان على نسب التنفيذ والإسراع بها للارتقاء بالشكل الحضارى والخدمات المقدمة للمواطنين.
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