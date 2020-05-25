إنتاج إطارات الدراجات النارية تحت شعار "صنع في مصر"

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بانتاج مصنع اطارات السيارات والذي بدأت المرحلة الاولي به لانتاج اطارات الدراجات النارية والذى يعد المصنع الأكبر من نوعه فى مصر لإنتاج إحدى الماركات العالمية من الإطارات بتكنولوجيا المانية وسواعد مصريه وتحت شعار صنع في مصر وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.





جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد لرئيس مجلس إدارة المصنع ابراهيم جودة حيث قدم المحافظ التهنئة لجميع القائمين علي المصنع ببدء انتاج المصنع.









وأضاف المحافظ أن المصنع ينتج سلعة استراتيجية هامة ستساعد كثيرا علي الحد من استيراد المنتج ، مؤكدًا ان المنطقة الصناعية شهدت دخول كيانات صناعية كبري ووفرت العديد من فرص العمل لشبابنا.







