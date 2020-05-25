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محافظات

إنتاج إطارات الدراجات النارية تحت شعار "صنع في مصر"

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:08 م
انتاج اطارات الدراجات
انتاج اطارات الدراجات النارية تحت شعار "صنع في مصر"
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كتب محمد الغزاوى
أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بانتاج مصنع  اطارات  السيارات والذي بدأت  المرحلة الاولي به لانتاج اطارات الدراجات النارية  والذى يعد المصنع الأكبر من نوعه فى مصر لإنتاج إحدى الماركات العالمية من الإطارات بتكنولوجيا المانية وسواعد مصريه  وتحت شعار صنع في مصر  وذلك بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.
 

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد لرئيس مجلس إدارة المصنع ابراهيم جودة حيث قدم المحافظ التهنئة لجميع القائمين علي المصنع ببدء انتاج المصنع.


وأضاف المحافظ أن المصنع  ينتج سلعة استراتيجية هامة ستساعد كثيرا علي  الحد من استيراد  المنتج ، مؤكدًا ان المنطقة الصناعية شهدت دخول كيانات صناعية كبري ووفرت العديد من فرص العمل لشبابنا.


يذكر أن مصنع إنتاج إطارات السيارات يقام على مساحة 75 ألف متر مربع،  ويعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج إطارات النقل، ويوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله وتبدأ خطوط الانتاج الاولي بإنتاج اطارات الدراجات النارية والجرار الزراعي والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.
إنتاج إطارات الدراجات النارية تحت شعار "صنع في مصر"
إنتاج إطارات الدراجات النارية تحت شعار "صنع في مصر"
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