5 أعراض إذا ظهرت عليك التزم العزل المنزلي

بعد تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد الحالات المصابة بشكل يومي، في ظل أبحاث علاج كورونا التي لا تنتهي في جميع دول العالم، يحتاج الجميع إلى معرفة طبيعة الفيروس جيدًا ليتمكنوا من اكتشاف أعراض كورونا التي تظهر خلال أيام من الإصابة، خاصة أن طرق نقل عدوى كورونا قد تحدث بأساليب لا تخطر ببالك .
ويدعو جميع الأطباء حول العالم إلى العزل المنزلي خاصة مع وجود صعوبة في إيداع كافة الأشخاص الذين يشكون من إصابتهم بكورونا في المستشفيات إلا إذا ظهرت عليهم الأعراض وتطورت حالتهم الصحية .
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نصح موقع صحيفة Daily mail البريطانية بضرورة العزل المنزلي في حالة ظهور بعض الأعراض على الشخص لحين التأكد من مدى إصابته بكورونا أو مجرد نزلة برد، إليك الأعراض التي تحتاج الى عزل منزلي ..
1- ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفاجئ
2- الاسهال المستمر مع ألم بالمعدة
3- السعال المستمر
4- عدم القدرة على بلع الطعام
5- التهاب الحلق بشكل مؤلم
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إذا شعر المصاب بهذه الأعراض معًا فيجب أن يعزل نفسه في المنزل لحين إجراء تحليل فيروس كورونا والتأكد من النتيجة، وإذا كانت نتيجة الشخص إيجابية أي إصابته بكورونا لكنه مازال في حالة جيدة، فيمكن أن يتم عزله في منزله مع تلقي بعض الأدوية والفتيامينات لتقوية مناعة الجسم .