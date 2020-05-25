AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

5 أعراض إذا ظهرت عليك التزم العزل المنزلي

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:18 م
العزل المنزلي
العزل المنزلي
Advertisements
رشا عوني
بعد تفشي فيروس كورونا وتزايد عدد الحالات المصابة بشكل يومي، في ظل أبحاث علاج كورونا التي لا تنتهي في جميع دول العالم، يحتاج الجميع إلى معرفة طبيعة الفيروس جيدًا ليتمكنوا من اكتشاف أعراض كورونا التي تظهر خلال أيام من الإصابة، خاصة أن طرق نقل عدوى كورونا قد تحدث بأساليب لا تخطر ببالك . 


ويدعو جميع الأطباء حول العالم إلى العزل المنزلي خاصة مع وجود صعوبة في إيداع كافة الأشخاص الذين يشكون من إصابتهم بكورونا في المستشفيات إلا إذا ظهرت عليهم الأعراض وتطورت حالتهم الصحية .


اقرأ أيضا


نصح موقع صحيفة Daily mail البريطانية بضرورة العزل المنزلي في حالة ظهور بعض الأعراض على الشخص لحين التأكد من مدى إصابته بكورونا أو مجرد نزلة برد، إليك الأعراض التي تحتاج الى عزل منزلي .. 


1- ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفاجئ
2- الاسهال المستمر مع ألم بالمعدة
3- السعال المستمر
4- عدم القدرة على بلع الطعام
5- التهاب الحلق بشكل مؤلم


اقرأ أيضا


إذا شعر المصاب بهذه الأعراض معًا فيجب أن يعزل نفسه في المنزل لحين إجراء تحليل فيروس كورونا والتأكد من النتيجة، وإذا كانت نتيجة الشخص إيجابية أي إصابته بكورونا لكنه مازال في حالة جيدة، فيمكن أن يتم عزله في منزله مع تلقي بعض الأدوية والفتيامينات لتقوية مناعة الجسم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع أعداد المتعافين.. الصحة توضح الخلطة السرية لعلاج فيروس كورونا

10 طرق لحماية نفسك من العدوى.. كيف يتعامل المخالط لمريض كورونا في العزل المنزلي

لو شاكك في إصابتك بـ كورونا.. 10 خطوات لتطبيق العزل المنزلي الصحيح

مفاجاة.. أعراض كورونا لا تظهر على كبار السن .. و 4 علامات أخرى تكشف الإصابة

يسبب جلطات مميتة وأعراض جديدة لكبار السن.. 4 أخبار مهمة عن كورونا اليوم

كل ما توصلت إليه الدراسات العالمية عن فيروس كورونا.. أسباب استهدافه لأصحاب الوزن الزائد.. وأعراض غريبة تظهر على الحامل عند إصابتها

ترشيحاتنا

الفلاحين: طبق السلطة والعسل أهم أسلحة القضاء على كورونا

أخبار الفن.. آخر تطورات حالة رجاء الجداوي.. ريم سامي تتحدث عن شقيقها مخرج البرنس

جدل حول تصريحات ريم سامي عن شقيقها المخرج محمد سامي

اخر كلام.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بشأن أحمد فتحي وشريف اكرامي

رفض صيام الـ6 من شوال .. تعرف على أسباب الإمام أبو حنيفة

بعد وفاة 3 أشقاء بكورونا.. قرار عاجل من محافظ الشرقية للتحقيق في الواقعة

AdvertisementS

11 وفاة و 291 مصابا.. الصحة تكشف شهداء الأطقم الطبية بالمستشفيات منذ بداية كورونا

ظهرت في ليلة القدر.. تعرف على سر ظهور هالة ملونة حول الشمس.. صور

رجاء الجداوي تصارع كورونا.. رسالة تحذيرية من حفيدتها

برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

بالأرقام.. وزيرة الصحة ترد على اتهامات الأطباء: دعمنا المستشفيات بهذه المستلزمات الوقائية

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا

بعد إصابتها بـ كورونا.. سعر ومواصفات سيارة رجاء الجداوي

فرنسا تستعد لإنتاج اختبار سريع للكشف عن كورونا

أخبار السوشيال ميديا.. الموت يفجع أوس أوس.. ونجيب ساويرس يطالب بعودة السياحة

بعد استشهاد 19 وإصابة 350 بـ كورونا..وزيرة الصحة لـ الأطباء: تضحياتكم وسام على صدورنا والدولة لن تنساكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة وترطب الجسم.. 3 عصائر لا تتخلى عنها في العيد

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا