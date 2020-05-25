300 إصابة جديدة و92 وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".









وسجلت إيطاليا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 230158.









كما أعلنت السلطات عن تسجيل 92 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال نفس التوقيت.









وبذلك يصل إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 32877.









ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم 5,541,936، كما بلغت الوفيات 347,374.









وارتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا في العالم أكثر من مليونين.