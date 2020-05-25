AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

300 إصابة جديدة و92 وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:25 م
300 إصابة جديدة و92
300 إصابة جديدة و92 وفاة بفيروس كورونا في إيطاليا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وسجلت إيطاليا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 230158.


كما أعلنت السلطات عن تسجيل 92 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال نفس التوقيت.


وبذلك يصل إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 32877.


ووصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم 5,541,936، كما بلغت الوفيات 347,374.


وارتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا في العالم أكثر من مليونين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المغرب يسجل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في كندا لـ 28899

إيطاليا تسجل 2091 إصابة جديدة و382 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

1832 إصابة و٥٩ وفاة جديدة بفيروس كورونا في تركيا خلال ٢٤ ساعة

172 حالة.. استمرار انخفاض عدد وفيات كورونا في إيطاليا

بعد الوصول إلى أقل من 100 حالة.. ارتفاع محدود في عدد وفيات كورونا بإيطاليا

ترشيحاتنا

أحمد خالد صالح ينشر صورة له من تصوير خطيبته هنادي مهنا

الأهلي يعلن إصابة وائل عزت بفيروس كوورنا.. والخطيب يطمئن عليه

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا

مش عايزين يجيلنا كورونا.. زوجة تنتحر لمنعها من زيارة والدتها في العيد

زكاة المال على الوديعة البنكية.. دار الإفتاء توضح كيفية حسابها

اخر كلام.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي بشأن أحمد فتحي وشريف اكرامي

AdvertisementS

11 وفاة و 291 مصابا.. الصحة تكشف شهداء الأطقم الطبية بالمستشفيات منذ بداية كورونا

ظهرت في ليلة القدر.. تعرف على سر ظهور هالة ملونة حول الشمس.. صور

رجاء الجداوي تصارع كورونا.. رسالة تحذيرية من حفيدتها

برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

أبلكيشين جديد و٣٢٠ مستشفى تدخل الخدمة.. قرارات جديدة من الصحة لمواجهة فيروس كورونا

بالأرقام.. وزيرة الصحة ترد على اتهامات الأطباء: دعمنا المستشفيات بهذه المستلزمات الوقائية

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا

بعد إصابتها بـ كورونا.. سعر ومواصفات سيارة رجاء الجداوي

فرنسا تستعد لإنتاج اختبار سريع للكشف عن كورونا

أخبار السوشيال ميديا.. الموت يفجع أوس أوس.. ونجيب ساويرس يطالب بعودة السياحة

بعد استشهاد 19 وإصابة 350 بـ كورونا..وزيرة الصحة لـ الأطباء: تضحياتكم وسام على صدورنا والدولة لن تنساكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة وترطب الجسم.. 3 عصائر لا تتخلى عنها في العيد

حب في مستشفى العزل .. القصة الكاملة لجلسة تصوير المصاب والممرضة.. صور

كوارث صحية.. حقيقة علاقة التدخين بـ كورونا