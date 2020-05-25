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أخبار العالم

تعافي المتحدث باسم الرئاسة الروسية من كورونا.. واستكمال علاجه بالمنزل

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:35 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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القسم الخارجي
أفاد عدد من وسائل الإعلام الروسية، بخروج المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وأفراد عائلته من المستشفى، بعد تحسن حالتهم عقب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


ووفقًا لوكالة "تاس" الروسية، أكد بيسكوف، أنه سيواصل الخضوع للحجر الصحي، والعودة لممارسة مهامه من المنزل.


من جانبها، أكدت  تاتيانا نافكا زوجة بيسكوف والمتزلجة الروسية الشهيرة، أن كل شيء تمام وخرجوا جميعا من المستشفى.


وأوضحت أن الأسرة جميعها في حالة جيدة، وسيخضعون للحجر في المنزل لمدة أسبوع.


وكانت روسيا، أعلنت إصابة بيسكوف وزوجته بفيروس كورونا المستجد، حيث نقلا في 12 مايو إلى المستشفى للعلاج.
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