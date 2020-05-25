روسيا تكسر سيطرة تركيا في سوريا.. تسيير قافلة عسكرية ضخمة أمام قوات أردوغان

ذكرت شبكة آر تي، إن قوات روسية مرت بالقرب من قوات تركية في سوريا في حشد ضخم عسكري.





قالت الشبكة إن الحشد يضم أكثر من 30 عربة عسكرية وشاحنة انطلقت من القامشلي باتجاه عين عيسى شمال الرقة عبر الطريق الدولي إم 4 الذي افتتح اليوم بضمانة روسية.





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وعبرت القافلة أيضا مناطق انتشار القوات الموالية للرئيس التركي رجب أردوغان.





ويعد الطريق ام 4 ، هو الطريق الرابط بين الشمال السوري، وهو طريق يخضع لسيطرة من قوات موالية لأنقرة على مسافة 80 كيلومتر.



