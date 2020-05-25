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أخبار العالم

روسيا تكسر سيطرة تركيا في سوريا.. تسيير قافلة عسكرية ضخمة أمام قوات أردوغان

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:20 م
دورية روسية
دورية روسية
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قسم الخارجي
ذكرت شبكة آر تي، إن قوات روسية مرت بالقرب من قوات تركية في سوريا في حشد ضخم عسكري.

قالت الشبكة إن الحشد يضم أكثر من 30 عربة عسكرية وشاحنة انطلقت من القامشلي باتجاه عين عيسى شمال الرقة عبر الطريق الدولي إم 4 الذي افتتح اليوم بضمانة روسية.

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وعبرت القافلة  أيضا مناطق انتشار القوات الموالية للرئيس التركي رجب أردوغان.

ويعد الطريق ام 4 ، هو الطريق الرابط بين الشمال السوري، وهو طريق يخضع لسيطرة من قوات موالية لأنقرة على مسافة 80 كيلومتر.

وستكون وفق ماذكرت مصادر روسية، دوريات وقوافل عسكرية روسية بشكل يومي على الطريق. 
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