أحمد موسى: أردوغان قائد الإرهابيين على مستوى العالم.. فيديو

شن الإعلامي أحمد موسى ، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه لا يحب لمصر الخير ويحمل الشر لنا.





وأضاف أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن أردوغان زعيم الإرهاب في العالم، متابعا "من يأتي لمصر يدفن ودفنا عشماوي واللي زيه اللي بيبعتهم أردوغان".





وأكد أحمد موسى، أن الديكتاتور أردوغان هو قائد الإرهابيين على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أردوغان يرسل الإرهابيين إلى ليبيا بهدف تدمير الدولة المصرية.





وحذر أحمد موسى، المصريين من الانسياق وراء الشائعات والتي تهدف تدمير الدولة في مرحلة شديدة الخصوصية.



