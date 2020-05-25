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محافظات

بعد شفاء 30 حالة.. لماذا لم تسجل الوادي الجديد أي إصابات جديدة بفيروس كورونا؟

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:07 م
كورونا
كورونا
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منصور ابوالعلمين
قال وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد الدكتور أحمد محروس إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين بالمحافظة تراجعت بنسبة كبيرة بسبب التزام الفرق الطبية واطقم التمريض بالتدابير الاحترازية .

واشار محروس إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بالفيروس منذ يومين ماضيين وشفاء عدد 30 حالة من المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف وكيل الوزارة أنه يجري حاليا استكمال كافة أعمال الصيانة والأجهزة الطبية بتكلفة ١,٨ مليون جنيه ،لدخول كل من مستشفيي الصدر والحميات بالخارجة كمرحلة أولي للتشغيل واستقبال الحالات المصابة بفيرس كورونا لعلاجها

فيما أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط ، عدم تسجيل أي حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا  علي مدار اليومين الماضيين جاء نتيجة التزام المواطنين  بالاجراءات الاحترازية والوقائية ، مشيرا الي ان إجمالي الحالات المصابة 49 حالة منهم 30 حالة تعافت بالفعل من المرض.

وأكد محافظ الوادي الجديد، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يومًا، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.
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