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أخبار البلد

لجان من السياحة للتفتيش على الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية.. ماذا وجدت

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:32 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد الاسكندرانى
شكلت وزارة السياحة والآثار، غرفة عمليات، بجميع مكاتب الوزارة بالمحافظات السياحية، للمرور والتفتيش على الفنادق الحاصله على شهادة السلامة الصحية؛ وذلك للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن جميع الفنادق تقوم بتطبيق كافة الاشتراطات والضوابط الصحية المعتمدة وأن نسب الإشغال بها وفقا للنسب المسموح بها، حيث تتراوح نسب الإشغال ما بين ٥% إلى ٢٥%.

وأشارت سامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية إلى أنه تم تسليم فندق بسمة السياحي بمحافظة قنا شهادة السلامة الصحية وذلك بعد استيفائه كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء لينضم إلى باقي الفنادق التي تم مراجعتها وتسليمها شهادات السلامة الصحية.
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