ظهور أول حالة كورونا بوكالة أنباء الشرق الأوسط

أعلن على حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن ظهور أول حالة لفيروس كورونا وهو موظف بالمخازن.





وقال "حسن" فى تصريحات له أنه تواصل مع وزيرة الصحة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها و تحويله للمستشفى المختصة.





وأضاف أنه قام بإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بالحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة وتعقيم القسم الذى يعمل به الموظف وإحالة زميلين كان فقط فى الدور السادس لتوقيع الكشف الطبى ومنعهم من دخول المؤسسة لمدة أسبوعين.





وحول الإجراءات التي تتخذها الوكالة، قال أنه يتم تعقيم مبنى الوكالة بصورة دورية مع توافر أجهزة التطهير فى كافة أدوار الوكالة، مشيرا إلى أنه يتابع حالة الزميل الذى هو فى العزل الصحي ويتلقى العلاج اللازم.



