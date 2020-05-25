أبرز 10 إجراءات اتخذتها جامعة حلوان لمواجهة كورونا

تواصل جامعة حلوان جهودها فى مكافحة فيروس كورونا المستجد بالعديد من المبادرات و المشاريع البحثية و نشرات التوعية ، وفيما يلى نرصد أبرز تفاصيل جهود جامعة حلوان فى مواجهة فيروس كورونا

خلال الفترة الاخيرة .

1 -

تكوين عدد من الفرق البحثية تشمل على اعضاء هيئة التدريس بكليات مختلفة مثل الصيدلة و الطب و العلوم لتقديم ابحاث تساعد على السيطرة على الجائحة

.

2 -

تشكيل فرق علمية من كليات الهندسة و الفنون التطبيقية لصاعة اجهزة وملابس تساعد على السيطرة على كورونا

.





تقدمت العديد كليات بجامعة حلوان مثل كليتى العلوم و الصيدلة لمشروعات بحثية لاستخدام تقنية الناتو فى مواجهة كورونا.



5 - تم التقدم بمشروع بحثى لتجربة أحد الخطوط العلاجية الفيروسية من خلال اللجنة العلمية المسئولة عن التصدى للجائحة



6 - شاركت الجامعة فى مشروع فاز بتمويل من أكاديمية البحث العلمى لتطوير مصل للفيروس بالاشتراك مع المركز القومى للبحوث



7- حصول قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب على تمويل منحة بحثية مشتركة من الهيئة الفرنسية العامة لأبحاث الفيروسات والمناعة بالاشتراك مع معهد باستير الفرنسى للوبائيات وذلك لإنشاء نموذج لمنع انتشار العدوى داخل المنشآت الصحية المصرية .



8 - نشر عدد 5 أبحاث دولية صادرة من كلية الطب بجامعة حلوان خاصة بفيروس كورونا المستجد .

اقرأ أيضا : تجارة حلوان: يتم تقييم المواد التكميلية لطلاب الدراسات العليا بامتحانات تقليدية

9 - بحث مقبول للنشر فى مجلة لانسيت العالمية الشهيرة خاص بمدى الخطورة التى يتعرض لها مرضى كورونا خلال التدخلات الجراحية المختلفة ، وآخر تم قبوله للنشر بإحدى المجلات العالمية يناقش الضغوط النفسية التى يتعرض لها مقدمو الخدمة الصحية خلال تعاملهم مع الجائحة الحالية .



10 - لجنة أخلاقيات البحث العلمى بكلية الطب بجامعة حلوان عددًا من الدراسات الخاصة بعلاج فيروس كورونا والتعامل مع الحالات المرضية لمصابى الجائحة فى مراحلها المختلفة .



11 - نشر العديد من الندوات الاون لاين و نشرات التوعية لتقوية مناعة الجسم و اجرائات الوقاية من كورونا فى حال الخروج من المنزل . 11 - نشر العديد من الندوات الاون لاين و نشرات التوعية لتقوية مناعة الجسم و اجرائات الوقاية من كورونا فى حال الخروج من المنزل .

اقرأ أيضا : قرار من كلية تجارة حلوان بشأن الطلاب المحتجزين بالحجر الصحي

4-

3- تقديم العديد من الكليات مبادرات لدعم العمالة اليومية و مساندتهم فى ظل هذه الازمة .