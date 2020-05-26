ملحمة البرث.. تايسون وحسنين يكشفان رعب التكفيريين على يد الأسطورة منسي ورفاقه

تعتبر معركة البرث ملحمة يتذكرها التاريخ، وشاهدة على أبطال حقيقيين يعشوق مصر، وعلامة فارقه في حياتهم، وسجلت ضربة موجعة للتكفريين في سيناء في عام 2017.

تحدث البطلان الناجيان من الملحمة عن تفاصيل ما تم وأمجاد الشهداء وفي مقدمتهم الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد منسي، لبرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين.

روى الجندي محمد علي علي الشهير بـ"تايسون" أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، تفاصيل جديدة بشأن واقعة البرث التي وقعت في عام 2017 في سيناء.





وقال تايسون، إن أعداد التكفيريين كانت كبيرة في المعركة وكانوا يعملون بسرعة، مضيفا أن الشهيد منسي كان قناصا رفيع المستوى وكان يقتلهم بسرعة لم ارها من قبل.

وأضاف أنه :"كان مصابا ويزحف على الأرض من كثرة الإصابات في جسده، والتكفيريون كان معاهم مجموعة اقتحام بعد تفجير سيارة في الكمين".

وأكمل الجندي: "في نهاية العملية الإرهابية قال لنا ضابط معنا في الكمين سامحوني يا رجالة مقدرتش أحميكم وكان يبكي وفضل واقف للنهاية وتعب بجد ومهما يتقال عنه مش هنقدر نوصفه".

وتابع :"خلال العملية كنا عاملين لهم كمين على السلم، وأي حد يقرب كنا بنموته بالقنابل أو الآلي، ولا يمكن أن نسمح لهم أن يخطفوا أحد من أبطالنا أو رفع علمهم على الكمين".

وأشار إلى أن عقيدة القوات المسلحة لا يمكن ترك السلاح وسلمته في مستشفى العريش، مؤكدا أن الشهيد البطل أحمد منسي قال لي كلمات لم اتمكن من سماعها قبل أن يفارق الحياة.





وقال تايسون، لحظات سقوط زملائي من أصعب اللحظات التي رأيتها في حياتي، وإن الشهيد الجندي علي علي كان بطلا كبيرا، معقبا: "أصيب في كل حتة بجسمه واخدها من فوق لتحت، وقتل من الإرهابيين كتير قوي". وأكمل أن الشهيد علي ظل يضرب الإرهابيين بسلاحه وهو ينطق الشهادة.

فيما أضاف الجندي أحمد عزت حسنين أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، "أول لما دخلت الكتيبة قيل لي تعالى اسمع محاضرة منسي، وقال كلام كبير خلانا ذهبنا نجري خلفه للذهاب لسيناء".

وتابع أنه: "في ناس كانت بتتحايل على منسي علشان تروح سيناء، واخدنا فرقة صعبة من فئة شديدة شوية، وأول مرة قابلته سأل على اسمي وطبطب على كتفي".

روى الجندي أحمد عزت حسنين أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، تفاصيل جديدة بشأن واقعة البرث التي وقعت في عام 2017 في سيناء، واستشهاد العقيد أركان حرب أحمد منسي.

وقال حسنين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الإثنين، إن :"أنا طلعت فوق السطح في عز المعركة، ووجدت الشهيد البطل منسي استشهد وكان واخد ساتر على خزان الماء الموجود فوق السطح".



وأضاف البطل، أنه :"كان حزام السلاح بتاعه على كتفه، ويديه على الزنات، وسلاحه بجانبه، وقال كلمة لم أستطع تمييزها ولم أفهم، وشيكت عليه في أجزاء بجسده للتأكد من أنه استشهد وفارق الحياة".

وتابع حسنين، أن "طلقة خرجت من سلاحه ويديه كانت على الزنات، وسلمت سلاحي أنا وزميلي في مستشفى العريش ومينفعش إني أسيبه مهما حصل ومش انا لوحدي أنا وزميلي".

من جانبه قال الجندي محمد علي علي الشهير بـ"تايسون" أحد الأبطال الناجين من معركة البرث، أنه :"قبل الهجوم بلحظات طلعت الخدمة فوق السطح زي ما حصل في المسلسل، وقيل أن انهاردة الجمعة ودي ساعتهم ومش عارف ليه اتقالت من زميلي".

وأضاف أنه :"بدأ التعامل يشتغل شوية بشوية وشد أكتر من كل الاتجاهات علينا، وكنت فوق السطح والضرب كان شغال جامد، والتعامل كان أشد من ما عرض بكثير في المسلسل".

وأكمل تايسون، أنه :"لما حصل التفجير حسيت اني دخلت الجنة وشوفت زميلي، وبعدها وقعت على خدي وفوقت وقمت طالع فوق، ولقيت المقدم منسي واقف وبعد لحظات بدأ يتعامل معاهم".

كرم الإعلامي أحمد موسى، الجندي محمد علي علي الشهير بـ"تايسون" أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء، والجندي أحمد عزت حسنين أحد الأبطال الناجين من معركة البرث في سيناء.

وأضاف حسنين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن "أول لما دخلت الكتيبة قيل لي تعال اسمع محاضرة منسي، وقال كلام كبير خلانا ذهبنا نجري خلفة للذهاب لسيناء".







ابع أنه: "في ناس كانت بتتحايل على منسي علشان تروح سيناء، واخدنا فرقة صعبة من فئة شديدة شوية، وأول مرة قابلته سأل على اسمي وطبطب على كتفي".





قال تايسون، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، إن :" الشهيد منسي قال لنا احنا رايحين نموت ونموت وهو اللي اختار المجموعة اللي هتروح معه، وكنا حاسين باللي هيحصل في البرث".

وأكمل "تايسون"، أن "الأبطال استشعروا انهم سينالون الشهادة في ملحمة البرث، وكل اللي اتقال في المسلسل كان صح والمسلسل وصف ما حدث بدقة".

وأكد الجندي، أن التعامل كان صعبا وشديدا جدا وأكثر مما عرض في المسلسل، مشيرا إلى أن الشهيد منسي كان يقتل الإرهابيين بكل دقة والطلقة تقتل إرهابي وبسرعة كبيرة.

وتوجه موسى عبر برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، بالشكر لشهداء الكتيبة 103 وكل شهداء مصر، مقدما درع قناة صدى البلد لتكريمهم.





فيما أكد البطلان، أن ما قدماه للوطن واجب على كل مصري، وأن أي أحد مكانهما سيفعل ما فعلاه.