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تعليم

جامعة سوهاج تعلن الفائزين بمسابقة ليلة القدر نهاية مايو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:06 م
جامعة سوهاج - صورة
جامعة سوهاج - صورة أرشيفية
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نهلة الشربينى
أعلنت جامعة سوهاج، عن موعد إعلان أسماء الفائزين بمسابقه "ليلة القدر" التي ينظمها مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجامعة، وذلك يوم 31 مايو 2020. 

ونشرت الجامعة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "السادة الكرام متابعي مسابقة ليلة القدر التي ينظمها مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، كل عام وانتم بخير.. نوجه عناية سيادتكم ان الاعلان عن الفائزين في المسابقة، سيتم فور العودة من اجازة عيد الفطر المبارك، وذلك يوم 31 مايو 2020" . 

مسابقة ليلة القدر (الليلة الساعة العاشرة مساء) 

وكانت قد أطلقت الصفحة في بداية شهر رمضان: اصدقاء ومتابعي صفحة المركز الاعلامي لجامعة سوهاج.. ينظم مركز نور البصيرة بالجامعة، المسابقة الدينية الثقافية الرمضانية "ليلة القدر" وذلك برعاية الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، والدكتور عماد الصوينع مدير المركز". 
  ١- المسابقة إليكترونية .. عبارة عن سؤال يومي على صفحة المركز الاعلامي الساعة 10 مساء كل ليلة، وسوف نتلقي الإجابات هنا عبر تعليق على بوست السؤال. 

٢-المسابقة لكل منتسبي جامعة سوهاج " طلاب..اعضاء هيئة تدريس ..عاملين.

٣- سوف تعلن نتيجة المسابقة مساء يوم ٢٩ رمضان.
٤- من سيفوزون في المسابقة هم من سوف يجيبون إجابات صحيحة علي أكبر قدر من الأسئلة، مع الاخذ في الاعتبار السرعة في ارسال الاجابة الصحيحة . 

٥- سوف يمنح الفائزون الثلاثة الأوائل جوائز مالية قيمة : 
 المركز الاول .. 2000 جنيه 
المركز الثاني 1500 جنيه 
المركز الثالث 1000جنيه 
انتظرونا الليلة 10 مساءا
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