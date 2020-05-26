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رياضة

الأهلي يكشف خطة العودة للتدريبات الجماعية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:28 ص
سيدعبد الحفيظ وفايلر
سيدعبد الحفيظ وفايلر
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قسم الرياضة
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التجهيزات النهائية لعودة اللاعبين للتدريبات الجماعية من جديد  عقب توقف النشاط بسب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح سيد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول وضع عددا من التصورات الخاصة لإستقبال اللاعبين من جديد مشيرا إلي مناقشتها خلال الفترة المقبلة .

وتابع سيد عبد الحفيظ:" فايلر وضع تصورا خاصا بخوض التدريبات على مجموعات منفردة واتخاذ التباعد الإجتماعي المطلوب للحفاظ على اللاعبين من فيروس كورونا .

وأكد سيد عبد الحفيظ أن الاجتماع المقبل مع رينيه فايلر سيتم حسم طريقة عودة اللاعبين للتدريب خلال الفترة المقبلة .

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن فتح الأندية وعودة الأنشطة الرياضية تدريجيا  بداية من الشهر المقبل .

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