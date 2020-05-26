الأهلي يكشف خطة العودة للتدريبات الجماعية





وأوضح سيد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول وضع عددا من التصورات الخاصة لإستقبال اللاعبين من جديد مشيرا إلي مناقشتها خلال الفترة المقبلة .





وتابع سيد عبد الحفيظ:" فايلر وضع تصورا خاصا بخوض التدريبات على مجموعات منفردة واتخاذ التباعد الإجتماعي المطلوب للحفاظ على اللاعبين من فيروس كورونا





وأكد سيد عبد الحفيظ أن الاجتماع المقبل مع رينيه فايلر سيتم حسم طريقة عودة اللاعبين للتدريب خلال الفترة المقبلة .





الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن فتح الأندية وعودة الأنشطة الرياضية تدريجيا بداية من الشهر المقبل .



