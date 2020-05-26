أخبار الفن.. إعلامية تظهر بفستان ياسمين صبري.. مشهد روجينا المحذوف من البرنس.. اكتئاب محمد عبده

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.





نشرت الإعلامية ومقدمة البرامج العراقية سهير القيسي، عدة صور لها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

