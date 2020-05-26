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فن

أخبار الفن.. إعلامية تظهر بفستان ياسمين صبري.. مشهد روجينا المحذوف من البرنس.. اكتئاب محمد عبده

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:18 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

نشرت الإعلامية ومقدمة البرامج العراقية سهير القيسي، عدة صور لها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو عبر تطبيق انستجرام، لأحد المشاهد التي حذفتها الرقابة على المصنفات الفنية، من أحداث مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي. 

أعلن المطرب عمر كمال عن اغنيته الجديدة ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور  "إنستجرام". 

أثار عبد الرحمن، ابن فنان العرب محمد عبده، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا، بعد التغريدة التي كتبها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، أعلن فيها عن إصابة والده بـ الاكتئاب، بسبب مكوثه في البيت، لجائحة كورونا. 

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