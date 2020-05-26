يحدث اليوم.. فلسطين تعلن إجراءات إعادة فتح المساجد

يشهد اليوم الثلاثاء 26 من مايو 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:





رام الله.. تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إجراءات إعادة فتح المساجد بعد صدور قرار من رئيس الوزراء محمد اشتية بإعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلوات الجمعة والجماعة.





عمان.. بدء دوام موظفي القطاع العامّ في المملكة الأردنية وفق الدليل الإرشادي الذي تمّ تعميمه على جميع الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة.





سول.. السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تلزم الركاب بارتداء كمامات الوجه عند استخدام الحافلات وسيارات الأجرة.