AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استأنف العمل بصوامع وشون تخزين الأقماح بالأقصر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:44 ص
توريد محصول القمح
توريد محصول القمح
Advertisements
شمس يونس
استأنف العمل اليوم "الثلاثاء" بشون وصوامع تخزين الأقماح بمحافظة الأقصر، وذلك عقب منحهم إجازة لمدة يومين، طبقا للتوجيه 21 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم توريد حتى اليوم 16931.568 طن قمح بشون والصوامع بنسبة 49.8% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن المديرية قامت بمنع أى محاولات للتكدس والازدحام بالشون والصوامع خلال  التوريد، وتم توزيع كمامات ومطهرات على جميع العاملين بهذه الصوامع للحد من انتشار الفيروس.


وأكد أن تسويق المحصول لموسم 2020 يقتصر فقط لحساب الهيئة على 4 جهات هى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى تلك الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين حسب المواصفات المقررة.

الجدير بالذكر أنه تم صرف سلع تموينية بمبلغ 40.6 مليون جنيه مقررات شهر مايو وبنسبة وصلت إلى 94.5% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، وتم صرف 3226 طن دقيق للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من مستودعات الدقيق ويصل الصرف اليومي من الخبز بمتوسط 2.6 مليون رغيف / يوم.

كما تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.35 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر أبريل للمواطنين مما يؤكد استقرار وتوفر جميع السلع التموينية للمواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توريد 2600 طن قمح إلى شون وصوامع الأقصر

توريد 6376 طنا و802 كيلو قمح لصوامع وشون الأقصر

تموين الأقصر: توريد 8500 طن و255 كيلو قمح لشون وصوامع المحافظة

توريد 9782.2 طن قمح لشون وصوامع الأقصر

تموين الأقصر: توريد الأقماح بنسبة 33.3 % من السعة التخزينية للمحافظة

توريد 11800 طن قمح بنسبة 34.7% من السعة التخزينية في الأقصر

ترشيحاتنا

110 ساعات في الشهر.. البنك المركزي يقلص ساعات العمل.. تفاصيل ومواعيد

بعد تخفيف القيود.. بريطانيون يتزاحمون على الشواطئ ومشاجرات على أسبقية الحجز

قرار جديد من الاتحاد السعودي بشأن مباريات الدوري

سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 26-5-2020

صاعقة قوية تضرب منزلا في السعودية.. فيديو

أبويا سيظل سندي.. محمد محمود عبد العزيز يتذكر والده بكلمات مؤثرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور

بمكونين فقط .. طريقة تنظيف غلاية الماء الكهربائية

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي