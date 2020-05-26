استأنف العمل بصوامع وشون تخزين الأقماح بالأقصر

استأنف العمل اليوم "الثلاثاء" بشون وصوامع تخزين الأقماح بمحافظة الأقصر ، وذلك عقب منحهم إجازة لمدة يومين، طبقا للتوجيه 21 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية. طبقا للتوجيه 21 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.





وقال الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر ، أنه تم توريد حتى اليوم 16931.568 طن قمح بشون والصوامع بنسبة 49.8% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر





وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن المديرية قامت بمنع أى محاولات للتكدس والازدحام بالشون والصوامع خلال التوريد، وتم توزيع كمامات ومطهرات على جميع العاملين بهذه الصوامع للحد من انتشار الفيروس.









وأكد أن تسويق المحصول لموسم 2020 يقتصر فقط لحساب الهيئة على 4 جهات هى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى تلك الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين حسب المواصفات المقررة.





الجدير بالذكر أنه تم صرف سلع تموينية بمبلغ 40.6 مليون جنيه مقررات شهر مايو وبنسبة وصلت إلى 94.5% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم، وتم صرف 3226 طن دقيق للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من مستودعات الدقيق ويصل الصرف اليومي من الخبز بمتوسط 2.6 مليون رغيف / يوم.





كما تم صرف سلع حرة بمبلغ 1.35 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر أبريل للمواطنين مما يؤكد استقرار وتوفر جميع السلع التموينية للمواطنين.