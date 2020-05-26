بالكاجوال.. علا الفارس بإطلالة بسيطة

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة لها وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال بسيطة، وهو ما دفع متابعوها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت علا الفارس على صورتها قائلة: "قد الدنيا بحبك يا أردن ❤️.. #استقلال_الأردن".
اقرأ أيضا | بإطلالة صيفية.. ريهام حجاج تبرز أنوثتها على البحر
وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
فيما لم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بإبراز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.
وأكملت علا فارس إطلالتها ببعض الإكسسورات البسيطة، حيث اختارت أساور ناعمة على يديها مع قرطين ناعمين باللون الذهبي.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وعلقت علا الفارس على صورتها قائلة: "قد الدنيا بحبك يا أردن ❤️.. #استقلال_الأردن".
اقرأ أيضا | بإطلالة صيفية.. ريهام حجاج تبرز أنوثتها على البحر
وظهرت علا الفارس وهي ترتدي قميص باللون الأبيض بأكمام طويلة واختارت عليه بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، وهو ما أبرز من أناقتها بشكل كبير.
وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
فيما لم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بإبراز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.
وأكملت علا فارس إطلالتها ببعض الإكسسورات البسيطة، حيث اختارت أساور ناعمة على يديها مع قرطين ناعمين باللون الذهبي.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..