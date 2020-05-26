AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالكاجوال.. علا الفارس بإطلالة بسيطة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:53 ص
علا الفارس
علا الفارس
Advertisements
آية التيجي
نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة لها وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال بسيطة، وهو ما دفع متابعوها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت علا الفارس على صورتها قائلة: "قد الدنيا بحبك يا أردن ❤️.. #استقلال_الأردن".

اقرأ أيضا | بإطلالة صيفية.. ريهام حجاج تبرز أنوثتها على البحر

وظهرت علا الفارس وهي ترتدي قميص باللون الأبيض بأكمام طويلة واختارت عليه بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، وهو ما أبرز من أناقتها بشكل كبير.

وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

فيما لم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بإبراز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت علا فارس إطلالتها ببعض الإكسسورات البسيطة، حيث اختارت أساور ناعمة على يديها مع قرطين ناعمين باللون الذهبي.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باللون الزهري.. أسما شريف منير تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة

آخر جلسة تصوير.. شمس الكويتية تثير الجدل بـ إطلالة جريئة

عنابي.. علا الفارس بإطلالة كاجول أنيقة على إنستجرام

بإطلالة ناعمة.. سالي فؤاد تشارك متابعيها صورة جديدة

عباءة سوداء.. مي نور الشريف تبرز أناقتها بإطلالة رمضانية.. شاهد

بملابس فورمال .. علا الفارس تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

ترشيحاتنا

حكم النوم قبل صلاة الفجر بوقت قليل .. هل يأثم شرعا؟

أطباء يكشفون صفات في الرجال تحميهم من فيروس كورونا

السعودية تعلن قرارات التعايش مع كورونا وعودة الحياة.. صور

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 26 - 5 - 2020

في ذكرى وفاة فايزة كمال.. كيف راهن عليها زوجها بزجاجتي وسكي

علامات قبول الصيام والطاعات في رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور

بمكونين فقط .. طريقة تنظيف غلاية الماء الكهربائية

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي