بالكاجوال.. علا الفارس بإطلالة بسيطة

نشرت الإعلامية الأردنية

صورة جديدة لها وقامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال بسيطة، وهو ما دفع متابعوها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



وعلقت

على صورتها قائلة:

اقرأ أيضا | بإطلالة صيفية.. ريهام حجاج تبرز أنوثتها على البحر



وظهرت

وهي ترتدي قميص باللون الأبيض بأكمام طويلة واختارت عليه بنطال جينز باللون الأزرق الفاتح، وهو ما أبرز من أناقتها بشكل كبير.

وتركت

شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.







فيما لم تتكلف

في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بإبراز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وأكملت

إطلالتها ببعض الإكسسورات البسيطة، حيث اختارت أساور ناعمة على يديها مع قرطين ناعمين باللون الذهبي.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..