AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

قصة رجل كان يحب النبي ولكنه يشرب الخمر.. يرويها المفتي السابق

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:01 ص
قصة رجل كان يحب النبي
قصة رجل كان يحب النبي ولكنه يشرب الخمر
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل من مكونات عقل المسلم السرور، والسعادة، والحبور، والفرح جزء لا يتجزأ من شخصيته، ونفسيته، وعقليته بخلاف أولئك الذين ظنوا أن الكآبة هي جزءٌ من الإسلام، والإسلام بريء من هذا.

وأكد جمعة، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن رسول الله علمنا وعلم الناس والبشرية جمعاء كيف تكون مسرورًا فرحًا بنعمة الله سبحانه وتعالى {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا}، فرحٌ لا يُفسد في الأرض فإن الله سبحانه وتعالى لا يُحب الفرحين بمعنى المفسدين في الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب الزينة، ويحب السرور والسعادة.

وحكى المفتي السابق قصة الرجل الذي كان يحب النبي ويشرب الخمر، قائلا: كان رسول الله له شخصٌ كما أخرجه البخاري يُسمى بعبد الله يجلس مع النبي، ويُدخل على قلبه السرور، ويحكي له من الحكايات ما يضحك به رسول الله، أتوا به مرةً وقد شرب الخمر، والخمر حرام وبإزائها عقوبة، فأقام عليه العقوبة، وفي المرة الثانية أتوا به أيضًا وقد شرب خمرًا، وفي المرة الثالثة قال سيدنا عمر: «ما بال هذا المنافق يا رسول الله»، قال: «والله لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله»، هذا الرجل غلبته نفسه ووقع في المعصية إلا أنه كان يحب الله ورسوله، وكان يُدخل السرور على النبي، ونهى الصحابة الكرام أن يصفوا هذا الرجل بتلك الصفة، حيث إنه يحب الله ورسوله.

وكان عنده رجلٌ يقال له نُعيمان من صحابته الكرام، كان يذهب إلى بائع ويأخذ منه طعامًا، ويقول له هذا لرسول الله، فيظن الرجل أن رسول الله ﷺ قد أرسله من أجل هذا الطعام، فيأتي بالطعام ويضعه بين يدي النبي ويقول: هذا من فلان، فيظن النبي وأصحابه أنه هدية أرسلها لهم فلان، وبعد قليل يأتي الرجل يطالب بثمن الطعام، وينظر النبي ﷺ إلى نعيمان وهو يضحك خلف سارية المسجد فلا يؤنبه، ولا يلومه، ويدفع للرجل ثمن الطعام وهو يضحك هو وأصحابه ونعيمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آية ترفع من معنوياتك وتزيدك تفاؤلًا وثقة بالله

10 نصائح ذهبية من الإفتاء تعينك على الطاعة في رمضان

د. خالدعبدالعال أحمد يكتب: إدخال السرور على الناس

كان يحب السرور .. علي جمعة يروي مواقف كوميدية في عصر النبي

ترشيحاتنا

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي

أخبار الرياضة.. ميسي يتعرض لاعتداء خطير..والأهلي والزمالك يتفوقان على ليفربول برشلونة وريال مدريد

السعودية تعلن تعديل مواعيد حظر التجول بداية من 31 مايو

صاعقة قوية تضرب منزلا في السعودية.. فيديو

مصر أقلها.. تعرف على عدد حالات الإصابات والوفيات بكورونا من الأطقم الطبية حول العالم

قصة رجل كان يحب النبي ولكنه يشرب الخمر.. يرويها المفتي السابق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور

بمكونين فقط .. طريقة تنظيف غلاية الماء الكهربائية

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي