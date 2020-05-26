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محافظات

تحرير 15 محضرا وغلق 5 محلات لمخالفتهم قرار الحظر في الفيوم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:17 م
الحملات التموينية
الحملات التموينية
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قسم المحافظات
قام اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام لمحافظة الفيوم، ورافقه المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، بجولة بشوارع مدينة سنورس.

وذلك بحضور سعيد عوض نائب رئيس المركز، وبالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة التزام المواطنين والمحال التجارية بحظر التجول، والقيام بأعمال النظافة المسائية والتطهير، بحضور العاملين بأقسام الإشغالات، وتحسين البيئة، والنظافة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

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وقد أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا لمواطنين لمخالفتهم قرار حظر التجول بمدينة سنورس وغلق 5 محال، بمدينة سنورس، لمخالفة إجراءات الحظر، وتطهير شوارع (زكى فانوس، المقابر)، وحى (الكوم الأسود)، بمعدات الوحدة المحلية، واستيقاف 5 مركبات توكتوك، وتم دفع الغرامة المقررة، بمعرفة مجلس المدينة، لمخالفة إجراءات الحظر.

وتابعت الحملة رفع 7 حالات إشغال بحرم الطريق العام، ومتابعة لحملة النظافة المسائية بمدينة سنورس، ورفع 40 طن قمامة و15 طن أتربة ومخلفات بناء.
تحرير 15 محضرا وغلق 5 محلات لمخالفتهم قرار الحظر في الفيوم
تحرير 15 محضرا وغلق 5 محلات لمخالفتهم قرار الحظر في الفيوم
تحرير 15 محضرا وغلق 5 محلات لمخالفتهم قرار الحظر في الفيوم
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