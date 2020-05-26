لعلاج مصابي كورونا.. صيدلي يتطوع للعمل في المدينة الجامعية بكفر الشيخ

استقبلت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، الدكتور عبد الله السيد مصطفى، الصيدلي بوحدة ميت الديبة الصحية التابعة لإدارة قلين الصحية، والذي تطوع للعمل في المدينة الجامعية بسخا، المخصصة كمستشفى عزل لعلاج مصابي كورونا ، و ذلك بحضور الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة المستشفيات.





ووجهت سلام، الشكر والتقدير للصيدلي المتطوع من تلقاء نفسه، للعمل مع زملائه الأطباء وجميع الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والمساهمة في علاج المرضي المصابين بالفيروس، مشيرة إلى أن جميع الأطقم الطبية تواصل عملها على أكمل وجه في مستشفيات العزل لعلاج المصابين، وتخفيف آلامهم وأوجاعهم.





ومن ناحية أخرى، أعلنت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، تخصيص 12 مكانًا لعزل الأطقم الطبية بمستشفيات العزل على مستوى المحافظة، مشيرة إلى تخصيص جناح كامل منذ بداية أزمة كورونا بمستشفى العزل ببلطيم لعزل الأطقم الطبية.





وقالت سلام، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الجناح المخصص لعزل الأطقم الطبية بمستشفى عزل بلطيم استقبل أول طبيب مصاب بفيروس كورونا خلال أول فوج عمل بالمستشفى، وتم حجزه به حتى تماثله التام للشفاء، مشيرة إلى توفير جميع الدعم والرعاية الطبية للأطقم الطبية.





وذكرت أسماء المستشفيات التي بها أماكن لعزل الأطقم الطبية، هي مستشفى العزل ببلطيم، ومستشفى العبور للتأمين الصحي، وفوه للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام، ودسوق العام، وسيدي سالم المركزي، والحامول المركزي، وقلين المركزي، وفوه المركزي، ومطوبس المركزي، وسيدي سالم المركزي، وصدر كفر الشيخ.



