AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لعلاج مصابي كورونا.. صيدلي يتطوع للعمل في المدينة الجامعية بكفر الشيخ

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:49 م
صيدلي يتطوع للعمل
صيدلي يتطوع للعمل في المدينة الجامعية بـ كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
استقبلت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، الدكتور عبد الله السيد مصطفى، الصيدلي بوحدة ميت الديبة الصحية التابعة لإدارة قلين الصحية، والذي تطوع للعمل في المدينة الجامعية بسخا، المخصصة كمستشفى عزل لعلاج مصابي كورونا، وذلك بحضور الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة المستشفيات.

ووجهت سلام، الشكر والتقدير للصيدلي المتطوع من تلقاء نفسه، للعمل مع زملائه الأطباء وجميع الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والمساهمة في علاج المرضي المصابين بالفيروس، مشيرة إلى أن جميع الأطقم الطبية تواصل عملها على أكمل وجه في مستشفيات العزل لعلاج المصابين، وتخفيف آلامهم وأوجاعهم. 

ومن ناحية أخرى، أعلنت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، تخصيص 12 مكانًا لعزل الأطقم الطبية بمستشفيات العزل على مستوى المحافظة، مشيرة إلى تخصيص جناح كامل منذ بداية أزمة كورونا بمستشفى العزل ببلطيم لعزل الأطقم الطبية. 

وقالت سلام، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الجناح المخصص لعزل الأطقم الطبية بمستشفى عزل بلطيم استقبل أول طبيب مصاب بفيروس كورونا خلال أول فوج عمل بالمستشفى، وتم حجزه به حتى تماثله التام للشفاء، مشيرة إلى توفير جميع الدعم والرعاية الطبية للأطقم الطبية.

وذكرت أسماء المستشفيات التي بها أماكن لعزل الأطقم الطبية، هي مستشفى العزل ببلطيم، ومستشفى العبور للتأمين الصحي، وفوه للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام، ودسوق العام، وسيدي سالم المركزي، والحامول المركزي، وقلين المركزي، وفوه المركزي، ومطوبس المركزي، وسيدي سالم المركزي، وصدر كفر الشيخ.

اقرأ أيضًا: 
لعلاج مصابي كورونا.. صيدلي يتطوع للعمل في المدينة الجامعية بكفر الشيخ
لعلاج مصابي كورونا.. صيدلي يتطوع للعمل في المدينة الجامعية بكفر الشيخ
لعلاج مصابي كورونا.. صيدلي يتطوع للعمل في المدينة الجامعية بكفر الشيخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حائط صد لمواجهة كورونا.. «بلطيم المركزي» أول مستشفى لعزل الحالات الإيجابية في كفر الشيخ.. صور

حاجة مبشرة.. طبيب بمستشفى عزل بلطيم: تماثل عدد من مصابي كورونا للشفاء

جامعة أسيوط تعلن عن جاهزية المستشفى الجامعي لعزل مصابي كورونا

الدعم النفسي أولا.. طبيب بـ عزل بلطيم يروي ذكريات 14 يوما لعلاج مرضى كورونا.. صور

لتحويلها إلى مستشفى عزل.. صحة كفر الشيخ تتسلم المدينة الجامعية بـ سخا..صور

نقل طبيب عزل بلطيم المصاب بفقدان البصر إلى طنطا.. صور

ترشيحاتنا

بعد غلقه 9 أيام.. أول صور لردم نفق العروبة وتوسعة الطريق

نشرة الفن.. هل عزاء زوج صفاء أبو السعود وراء إصابة رجاء الجداوي؟.. محمد رمضان يحتفل بالعيد فى الساحل.. ومصرع الإعلامية شيرين جمال

في 7 تخصصات.. الصحة تستدعي الأطقم الطبية بالمعاش لمواجهة أزمة كورونا

هالة صدقي تنفعل بسبب حالة رجاء الجداوي: يعني المفروض كنا نسيبها تموت؟!

ألمانيا تفتح السفر مجددًا أمام 31 دولة بداية من 15 يونيو

سر عجيب في دعاء يتحقق به الرزق بالذرية والزواج والتخلص من الوحدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاج ومكياج ناعم.. أسما شريف منير تحتفل بـ 2 مليون متابع بإطلالة جريئة

3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا

بمكياج ناعم.. نسرين طافش تستعرض جمالها على إنستجرام