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محافظات

توزيع أجهزة كهربائية لـ 120 أسرة من الأكثر احتياجا في سوهاج

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:52 م
توزيع أجهزة كهربائية
توزيع أجهزة كهربائية لـ 120 أسرة من الاكثر احتياجا في سوهاج
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خالد رياض
قال اللواء محمد مصطفى، أمين حزب "مستقبل وطن" بمحافظة سوهاج، إن أمانة الحزب بالمحافظة وزعت عددا كبيرا من الأجهزة الكهربائية على 120 أسرة محتاجة فى 3 قرى بمركزي المنشاة وجهينة، والتى تضمنت 5 آلاف من الأجهزة الكهربائية للأسر غير القادرة.

وأوضح "مصطفى"، بحسب بيان صحفى اليوم، لأمانة إعلام الحزب، أن الهدايا ضمن مبادرته "حياة كريمة لشعب عظيم"، حيث يقوم الحزب بالمشاركة فى المبادرة ودعمها انطلاقا من دوره المجتمعي تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.


وأكد أن توزيع الهدية على الأسر المستهدفة جرت بالتعاون بين أمانات التنظيم برئاسة المهندس محمد محمود لبيب، وشئون تنمية الموارد وخدمة المجتمع برئاسة الدكتور إسلام فتحى عبدالنعيم، والعمل الجماهيرى برئاسة عرفات بكر الهوارى، والسياحة والآثار برئاسة محمد رشاد بهادر، لافتا إلى أنه جرى توزيع هدية الرئيس على 60 أسرة بقريتى "الخنانسة شرق" و"الخنانسة غرب" بمركز المنشاة، و"أبوبكر الصديق" بمركز جهينة، حيث شملت الهدايا ثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز، وتليفزيون، ومكواه، وخلاط، لكل أسرة.


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وأشار إلى أنه تم تحديد القرى الثلاثة باعتبارها الأكثر احتياجا، والتى تستهدفها مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، لافتا إلى أنه جرى توزيع شنط مواد غذائية فى باقى قرى المبادرة ضمن أكبر قافلة مواد غذائية للحزب على مستوى المحافظة، تم تنفيذها على مرحلتين طوال شهر رمضان الكريم.


وعبرت الأسر المستفيدة عن فرحتها الشديدة بالهدية، والتى تزامنت مع أيام العيد، وأطلقت النساء الزغاريد عند تسلم الهدايا، معبرين عن فرحتهم الشديدة وشكرهم للرئيس السيسى على هداياه الجميلة التى طالما فاجأ بها أبناءه، ليؤكد لهم أنهم فى فكره وفى اهتمامه رغم الأحداث والصعوبات التى تمر بها الدولة والعالم بأثره.


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