الأورمان تدعم زواج 1213 فتاة بالقرى الأكثر احتياجًا بسوهاج

أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، عن استكمال الجمعية لدعم زواج الفتيات اليتيمات حيث قام مؤخرًا مكتب مشروعات الأورمان بسوهاج بدعم زواج عدد (19) فتاة يتيمة مقبلة على الزواج بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة.

وأكد فؤاد أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن باتمام زفافهن وتسليمهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.





وأوضح فؤاد أن المشروع الخيرى الإنسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظة سوهاج حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في مراكز المحافظة (سوهاج – اخميم – البلينا – المراغة – المنشاة – دار السلام – جرجا - جهينه – ساقلته – طما – طهطا - العسيرات)، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.





وأختتم، أن الأورمان دعمت منذ بداية العمل فى محافظة سوهاج زواج عدد (1213) فتاة يتيمة، وأن دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان فى تنفيذه منذ سنوات ويأتى فى إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة فى بناء حياة جديدة وأن الجمعية تهدف من خلال دعم الفتيات اليتيمات الى اتمام زفافهن وإدخال السعادة على قلوبهن.