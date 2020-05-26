الأحد المقبل.. تشغيل رحلات الطيران من الوادى الجديد إلى القاهرة

أعلنت محافظة الوادى الجديد ، عن إعادة تشغيل رحلات الطيران الإقليمية الى القاهرة.





وأوضحت فى بيان رسمى اليوم الثلاثاء، أن أول رحلة ستكون لطائرة الخدمات البترولية القاهرة / الخارجة يوم الأحد المقبل الموافق ٣١ مايو الجاري .





يأتى ذلك طبقًا للمواعيد المحددة سلفًا، في حالة حجز العدد المناسب لقيام الرحلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من قبل المحافظة والشركة حفاظًا على سلامة الركاب.





وكانت المحافظة أعلنت مطلع يناير الماضى عن مواعيد رحلات الطيران من مطار القاهرة إلى مطار الخارجة الجوي والعودة بواقع 3 رحلات أسبوعيا وذلك بعد إضافة رحلة ثالثة لتكون ايام التشغيل هي يوم الأحد رحلة شركة سياف من القاهرة إقلاع في الثامنة صباحا والعودة في الحادية عشر صباحا ورحلة يوم الإثنين شركة الخدمات البترولية إقلاع من مطار القاهرة في الثامنة صباحا والعودة في الثالثة عصرا ورحلة يوم الخميس على متن طائرة شركة الخدمات البترولية ورحلة يوم الخميس على طائرة نفس الشركة إقلاع في الثامنة صباحا من مطار القاهرة والعودة في العاشرة صباحا.





وأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم ،أنه سيتم ترحيل موعد طائرة الخدمات البترولية العاملة بخطوط الوادي الجديد من يوم الأحد إلى يوم الاثنين من كل أسبوع ،وذلك يصبح إجمالي عدد الرحلات الجوية بالمحافظة 3 رحلات أسبوعية ( الاحد – الاثنين – الخميس ) من كل اسبوع.

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