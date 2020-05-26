AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الأحد المقبل.. تشغيل رحلات الطيران من الوادى الجديد إلى القاهرة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:46 م
رحلات طيران الوادى
رحلات طيران الوادى الجديد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن إعادة تشغيل رحلات الطيران الإقليمية الى القاهرة.

وأوضحت فى بيان رسمى اليوم الثلاثاء، أن أول رحلة ستكون لطائرة الخدمات البترولية القاهرة / الخارجة يوم الأحد المقبل الموافق ٣١ مايو الجاري .

يأتى ذلك طبقًا للمواعيد المحددة سلفًا، في حالة حجز العدد المناسب لقيام الرحلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من قبل المحافظة والشركة حفاظًا على سلامة الركاب.

وكانت المحافظة أعلنت مطلع يناير الماضى عن مواعيد رحلات الطيران من مطار القاهرة إلى مطار الخارجة الجوي والعودة بواقع 3 رحلات أسبوعيا وذلك بعد إضافة رحلة ثالثة لتكون ايام التشغيل هي يوم الأحد رحلة شركة سياف من القاهرة إقلاع في الثامنة صباحا والعودة في الحادية عشر صباحا ورحلة يوم الإثنين شركة الخدمات البترولية إقلاع  من مطار القاهرة في الثامنة صباحا والعودة في الثالثة عصرا  ورحلة يوم الخميس على متن طائرة شركة الخدمات البترولية ورحلة يوم الخميس على طائرة نفس الشركة إقلاع في الثامنة صباحا من مطار القاهرة والعودة في العاشرة صباحا.

وأعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم  ،أنه سيتم ترحيل موعد طائرة الخدمات البترولية العاملة بخطوط الوادي الجديد من يوم الأحد إلى يوم الاثنين من كل أسبوع ،وذلك يصبح إجمالي عدد الرحلات الجوية بالمحافظة 3 رحلات أسبوعية ( الاحد – الاثنين – الخميس ) من كل اسبوع.
اقرأ أيضا:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

محافظ الوادي الجديد يكلف بسرعة تطوير حديقة المطار بالخارجة

وصول 85 مصريا من العالقين بالسعودية إلى القاهرة

ترشيحاتنا

كل ما تريد معرفته عن قرارات السعودية.. رفع الحظر والصلاة في المساجد ومصير الحج والعمرة

السبت القادم.. غرامة لمن يدخل المترو أو السكة الحديد بدون كمامة

في 7 تخصصات.. الصحة تستدعي الأطقم الطبية بالمعاش لمواجهة أزمة كورونا

3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا

مستشار وزيرة الصحة: اللي قال إن الأطباء بتستقيل ما يعرفش ولادنا المصريين

الخليج يتنفس.. الدول العربية الأكثر تضررا من كورونا تعلن انتصارها بعودة الحياة الطبيعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة.. أخصائية تغذية توضح فوائد زيت جوز الهند

طمعا في ممتلكاتها.. زوج يقتل شريكة حياته بـ ثعبان كوبرا أثناء نومها.. تفاصيل

بفستان لافت.. شمس الكويتية بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد