تعرف على وظيفة لمبة الضغط على الفرامل





وحتى يتم الانتباه قامت شركات تصنيع السيارات بتخصيص لمبة في تابلوه السيارات لتنبيه السائق في حالة النسيان.

أما الوظيفة المهمة فهي عادة رمز اللمبة حذاء داخل دائرة ولكن يجب التأكد من شكل الرموز بسيارتك.. لذلك قم بمراجعة كتاب السيارة .









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وقبل الانطلاق ستجد ان تلك اللمبة تضيء في لوحة العدادات بسيارتك لتخبرك بأن عليك الضغط على دواسة الفرامل لكي يتحول وضع فتيس السيارة من الحالة الحيادية N أو التوقف P إلى حالة السير D.