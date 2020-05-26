تعرف على وظيفة لمبة الضغط على الفرامل

تضع شركات تصنيع السيارات العديد من الرموز واللمبات في لوحة العدادات بالسيارة ، ومن بين تلك الرموز غير الشائعة والتي قد تحير البعض .
ويعتبر رمز الضغط على الفرامل ويدعى في الإنجليزية Automatic Shift Lock من هذه الرموز، عندما تقوم بتشغيل السيارة في بعض الاحيان والبدء بقيادتها.
لذلك قد ننسى من أجل تحويل فتيس السيارة من وضع الحيادية N او الركن p عليك في البداية الضغط على دواسة الفرامل حتى تستطيع تغيير الفتيس والانطلاق .
وحتى يتم الانتباه قامت شركات تصنيع السيارات بتخصيص لمبة في تابلوه السيارات لتنبيه السائق في حالة النسيان.
ويعتبر رمز الضغط على الفرامل ويدعى في الإنجليزية Automatic Shift Lock من هذه الرموز، عندما تقوم بتشغيل السيارة في بعض الاحيان والبدء بقيادتها.
لذلك قد ننسى من أجل تحويل فتيس السيارة من وضع الحيادية N او الركن p عليك في البداية الضغط على دواسة الفرامل حتى تستطيع تغيير الفتيس والانطلاق .
وحتى يتم الانتباه قامت شركات تصنيع السيارات بتخصيص لمبة في تابلوه السيارات لتنبيه السائق في حالة النسيان.
أما الوظيفة المهمة فهي عادة رمز اللمبة حذاء داخل دائرة ولكن يجب التأكد من شكل الرموز بسيارتك.. لذلك قم بمراجعة كتاب السيارة .
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وقبل الانطلاق ستجد ان تلك اللمبة تضيء في لوحة العدادات بسيارتك لتخبرك بأن عليك الضغط على دواسة الفرامل لكي يتحول وضع فتيس السيارة من الحالة الحيادية N أو التوقف P إلى حالة السير D.