الحمد لله على راحة البال .. رانيا منصور تتألق فى أحدث ظهور

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.









وكتبت رانيا منصور على صورتها معلقة :"الحمد لله على راحة البال".









وتشارك رانيا منصور في بطولة مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا، من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان"، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي وسيكون تصوير مشاهد الحلقات بين مصر ولبنان حيث المنتظر عرضه بعد السباق الرمضانى 2020.





يذكر أن أحدث أعمال رانيا منصور، مسلسل نصيبي وقسمتك في حكاية "بدلة جديدة" مع شريف سلامة.



