بالفيديوكونفرانس.. 4 اتفاقات بين اتحاد الكاراتيه ومدربي منطقة القاهرة

حرص محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه على عقد اجتماع بالفيديو كونفرانس مع منطقة القاهرة بقيادة العميد حسام موسى بالإضافة إلى مدربي المنطقة.









استفسر مدربو المنطقة عن مجموعة من الأمور المتعلقة باللعبة وتم الاتفاق على 4 أمور خلال الاجتماع الذي دار في حضور عصام عبدالرؤوف عضو مجلس الإدارة.









وتم الاتفاق على دراسة إمكانية عمل صندوق الزمالة دون تدخل مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتية ، كما تم الاتفاق على كيفية إقامة النشاط سواء الموسم 2019/2020او الموسم الجديد 2020-2021.









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كما تم الاتفاق على كيفية إقامة الاختبارات سواء عن بعد أو من داخل الاندية علي أن تكون طبقا للإجراءات الوقائية للحفاظ على أبنائنا.









وتم الاتفاق أيضا على مد فتح فترة القيد لحين عودة النشاط إلي وضعه الطبيعي.









يذكر أن النشاط الرياضي متوقف حاليا بقرار من مجلس الوزراء بسبب تفشي فيروس كورونا.