7 قضايا للنقاش في اجتماع بين اتحاد الكاراتيه ومدربي القليوبية

عقد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه اجتماعا عبر "الفيديو كونفرانس" مع أحمد عبدالله رئيس منطقة القليوبية ومدربي المحافظة في وجود عصام عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد.
وأسفر الاجتماع الذي عقد بالفيديو كونفرانس بسبب حالة الحظر المفروضة في مصر لتفشي فيروس كورونا عن مناقشة 7 قضايا.
وتمثلت القضايا التي تمت مناقشتها في كيفية توفير عوامل الأمان والحفاظ علي اللاعبين خلال الفترة المقبلة حال عودة النشاط الرياضي، بالإضافة إلى مشاريع خطة النشاط القديمة وكيفية إدارتها في ظل الأزمة.
كما تضمنت القرارات المشاريع المقترحة لخطة النشاط الجديدة التي تتناسب مع ظروف الدولة وأيضا وضع خطة النشاط للاختبارات وتعديل بعض البنود للحفاظ على حقوق المدربين داخل الانديه ومراكز الشباب من خلال تعديل بعض اللوائح الخاصة بالجمعية العمومية.
وشهد الاجتماع الاستقرار على كيفية استكمال النشاط في ظل الظروف الراهنة ووضع صندوق الزمالة والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالصندوق القديم والحديث والحلول القانونية للخروج من هذا الأزمة وعدم تكرارها في المستقبل.