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رياضة

7 قضايا للنقاش في اجتماع بين اتحاد الكاراتيه ومدربي القليوبية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:42 ص
اتحاد الكاراتيه
اتحاد الكاراتيه
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ريهام بكير
عقد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه اجتماعا عبر "الفيديو كونفرانس" مع أحمد عبدالله رئيس منطقة القليوبية ومدربي المحافظة في وجود عصام عبدالرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأسفر الاجتماع الذي عقد بالفيديو كونفرانس بسبب حالة الحظر المفروضة في مصر لتفشي فيروس كورونا عن مناقشة 7 قضايا.

وتمثلت القضايا التي تمت مناقشتها في كيفية توفير عوامل الأمان والحفاظ علي اللاعبين خلال الفترة المقبلة حال عودة النشاط الرياضي، بالإضافة إلى مشاريع خطة النشاط القديمة وكيفية إدارتها في ظل الأزمة.

كما تضمنت القرارات المشاريع المقترحة لخطة النشاط الجديدة التي تتناسب مع ظروف الدولة وأيضا وضع خطة النشاط للاختبارات وتعديل بعض البنود للحفاظ على حقوق المدربين داخل الانديه ومراكز الشباب من خلال تعديل بعض اللوائح الخاصة بالجمعية العمومية.

وشهد الاجتماع الاستقرار على كيفية استكمال النشاط في ظل الظروف الراهنة ووضع صندوق الزمالة والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالصندوق القديم والحديث والحلول القانونية للخروج من هذا الأزمة وعدم تكرارها في المستقبل.
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