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محافظات

طوارئ بأسواق فتح الله في المحلة لظهور إصابة بكورونا.. والصحة: تعقيم المول

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:54 م
صحة الغربية
صحة الغربية
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احمد علي
شهد المول التجاري المعروف بـ"أسواق فتح الله" بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مساء اليوم، الثلاثاء، تطبيق إجراءات الطوارئ القصوى؛ وانتشار فرق الترصد ومكافحة العدوى التابعة لإدارة صحة ثانٍ المحلة؛ للتعقيم وتطهير الأقسام الداخلية داخل المول للوقاية من أخطار تفشي عدوى وباء كورونا.




وكان ذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية ، وتكليفاته إلى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقايه من"كوفيد١٩ " فضلا عن شيوع  واقعة اصابه احد عامل النظافه بذات المول التجاري للاصابه بعدوي فيروس كورونا المستجد .


من جانبه، أعطى وكيل وزارة الصحة، توجيهاته إلى الدكتور السيد قاعود، مدير إدارة صحة ثانٍ المحلة، بنشر فرق مكافحة العدوى والترصد وإدارة التثقيف لفحص المخالطين للعامل المصاب الذي أثبتت التحاليل والفحوصات التي أجريت له إيجابية إصابته بكورونا.


وأكد وكيل صحة المحلة، ضرورة استمرار عزل العامل المصاب بأقسام العزل الصحي بمستشفي الصدر، موضحا أن "الرعاية الصحية تقدم للمصابين والحالات التي تتماثل للشفاء، ثم تعود إلى منازلها للعيش في أجواء مستقرة".


وأشار وكيل صحة المحلة، إلى إرسال فرق التطهير والتعقيم الوقائية مدعومة بمطهرات ومواد كحولية، فضلا عن إجراء الفحوصات اللازمة والعلاجية للعاملين بفرع المول التجاري لأسواق فتح الله أمام ديوان حي ثانٍ المحلة الكبرى.


في السياق، أفاد مسئول إداري بأسواق فتح الله، "فضل عدم ذكر اسمه" بالمدينة العمالية، بأنه تم تخصيص مقاعد لزوار الفرع لمنع التكدسات والزحام، فضلا عن أنه لا صحة أو نية لإغلاق الفرع في وجه الجمهور، مؤكدا التزام مجلس إدارة الفرع بارتداء العاملين القفازات والماسكات الوقائية وتوزيع مطهرات على الزبائن؛ لتأمين أرواحهم من أخطار تفشي عدوى وباء كورونا.

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