AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الجهل بالقانون .. النقض توضح هذه الحالة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:10 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الجهل بالقانون.

جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضدهما من الجريمة المسندة إليهما في قوله " وحيث إنه من المقرر قانونًا أنه متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح وهو مشروع في ذاته قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجوده.

وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع. وأن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانونًا في المسائل الجنائية اعتباره جهلًا بالواقع .

وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه دليلًا قاطعًا على صحة ما اعتقده من أنهما كانا يباشران عملًا مشروعًا للأسباب المقبولة التي يبرر لديها هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير ، وحيث إنه إعمالًا لما سلف وترتيبًا عليه ,

 ولما كان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد أقرا أمام المأذون حال تحرير عقد الزواج محل الواقعة خلوهما من الموانع الشرعية وقد أقر المتهم بتحقيقات النيابة بجهلة بوجود مانع وأصر على ذلك الدفاع أمام المحكمة.

وكانت المحكمة تطمئن إلى ذلك الدفاع هذا فضلًا عن عدم توافر ركن القصد الجنائي في التزوير ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمين مما نسب إليهما عملًا بنص المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح وهو عمل مشروع في ذاته قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجود هذا المانع ، وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع وأن جهلهما في هذا الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم من أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانونًا في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلًا بالواقع ، ولما كان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا العذر دليلا قاطعًا على صحة ما اعتقده المطعون ضدهما من أنهما كانا يباشران عملًا مشروعًا وذلك للأسباب المعقولة التي تبرر لديهما هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير ، ومن ثم يكون الحكم إذ قضى ببراءة المتهمين قد طبق القانون تطبيقًا سليمًا ، ويكون منعي النيابة العامة في هذا الصدد غير سديد .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حيثيات محكمة النقض بتأييد حكم المؤبد لقاضي الحشيش

اغتصاب سند المديونية .. النقض توضح هذه الحالة

تغيير الحقيقة في الإقرارات الفردية.. النقض توضح

الجماعة الإرهابية.. النقض توضح هذه الحالة

التزوير في محررات رسمية .. النقض توضح هذه الحالة

الاشتراك في جريمة التزوير .. النقض توضح هذه الحالة

ترشيحاتنا

بسبب ترامب.. استقالة نائب المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية

كيف أحبب أولادي في الصلاة وحفظ القرآن .. أمين الفتوى يقدم النصائح

السعودية تمدد صلاحية التأشيرات السياحية 3 أشهر دون مقابل

اخبار التوك شو.. أحمد موسى يطالب بتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان.. وزير الرياضة: ملتزمون بعودة النشاط في 15 يونيو.. أحمد العوضي: مش هعمل أدوار شر تاني

توقف عنها تمامًا.. الوجبات السريعة خطيرة على المخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض النيئ ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يمكن لـ مياه الشرب أن تزيد من مناعة الجسم؟

للرجال فقط..علامة باليد تحدد احتمالية إصابتك بكورونا

يشبه السكاكين.. طبيب عراقي مصاب بكورونا يتألم ويحذر مشاهديه.. فيديو