توقف عنها تمامًا.. الوجبات السريعة خطيرة على المخ

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وأكد الباحثون أن تناول الدهون الصحية غير المشبعة - الموجودة في الأفوكادو والأسماك - تعمل على الحفاظ على مستويات التركيز وتقوي الذاكرة.

وكشفت النتائج عن انخفاض وظائف المخ في غضون ساعتين من تناول الوجبات السريعة، على الأشخاص الذين أجريت علىيهم التجارب.



