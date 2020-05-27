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منوعات

ريمدسفير.. دواء انتصرت به بريطانيا على كورونا.. صور

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:31 ص
عقار
عقار
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أماني إبراهيم
أثبت عقار (ريمدسفير) لعلاج فيروس الإيبولا نجاحه حتى الآن في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ تفشي جائحة كورونا حتى الآن، ووصفه مات هانكوك وزير الصحة البريطاني بأنه أكبر خطوة إلى الأمام.
 
منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كوباء عالمي، أصبح عقار علاج الإيبولا هو السلاح الأولى لعلاج مرضى كورونا بالمستشفيات البريطانية، ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية فقد أشاد وزير الصحة بفعالية هذا الدواء في علاج الحالات.


وأظهرت الداسات العلمية بالفعل نتائج واعدة تشير إلى أن عقار (ريمدسفير) يسرع وقت الشفاء بمعدل أربعة أيام، وأعلن هانكوك في مؤتمر صحفي موافقته على استخدام الدواء بشكل أوسع، قائلا: "ربما تكون هذه أكبر خطوة إلى الأمام في علاج مرضى فيروس كروونا منذ بداية الأزمة".

وربما هذه النتائج عن فعالية العقار ما زالت مبكرة، ولكن هانكوك أكد على تصميمه في الاستمرار باستخدامه ضمن بروتوكول العلاج المتبع بالمملكة المتحدة.

وتعد بريطانيا حاليا في طريقها لإيجاد المزيد من الأادلة العلمية على تأثير هذا العقار على مرضى فيروس كورونا المستجد، بعدما أثبت نجاحه في وقف تكاثر الفيروسات خلال تفشي فيروس السارس والإيبولا.


وأعطت الولايات المتحدة الضوء الأأخضر لاستخدامه في علاج مصابي كورونا في الأول من مايو الجاري، فيما أعلنت بريطانيا عن استخدامه بعدما حصلت على موافقة إدارة الأغذية والأدوية في وقت مبكر عن الولايات المتحدة.

ويعد (الريمدسفير) واحدا من الأدوية الوقوية باعتباره مضادا للفيروسات، وتم ملاحظة تحسن حالة المرضى المصابين بأمرض خطيرة في بريطانيا، اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.
ريمدسفير.. دواء انتصرت به بريطانيا على كورونا.. صور
ريمدسفير.. دواء انتصرت به بريطانيا على كورونا.. صور
ريمدسفير.. دواء انتصرت به بريطانيا على كورونا.. صور
ريمدسفير.. دواء انتصرت به بريطانيا على كورونا.. صور
ريمدسفير.. دواء انتصرت به بريطانيا على كورونا.. صور
ريمدسفير.. دواء انتصرت به بريطانيا على كورونا.. صور
ريمدسفير.. دواء انتصرت به بريطانيا على كورونا.. صور
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