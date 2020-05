إليسا تبهر متابعيها بصورة جديدة: يحميكي ويخليكي لينا

وعلقت اليسا على الصورة قائلا " a new pic for your eyes only❤ enjoy

#قهوة_الماضي









وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :









‏‎ يحميكي ويخليك لينا - قمر - مشاء الله













وكانت إليسا قد طرحت في شهر أبريل الماضي أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".













‏‎









نشرت الفنانة اليسا صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".