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فن

إليسا تبهر متابعيها بصورة جديدة: يحميكي ويخليكي لينا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:38 ص
اليسا
اليسا
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سيد احمد
نشرت الفنانة اليسا صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلقت اليسا على الصورة قائلا " a new pic for your eyes only❤ enjoy
#قهوة_الماضي ".


وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :


‏‎ يحميكي ويخليك لينا - قمر - مشاء الله 



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وكانت إليسا قد طرحت في شهر أبريل الماضي أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".



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