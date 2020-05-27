إليسا تبهر متابعيها بصورة جديدة: يحميكي ويخليكي لينا

نشرت الفنانة اليسا صورة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلقت اليسا على الصورة قائلا " a new pic for your eyes only❤ enjoy
#قهوة_الماضي ".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :
يحميكي ويخليك لينا - قمر - مشاء الله
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وكانت إليسا قد طرحت في شهر أبريل الماضي أغنية "هنغني كمان وكمان" التي تصدرت التريند، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على "يوتيوب".
a new pic for your eyes only❤ enjoy#قهوة_الماضي https://t.co/DXz3UBsvz5 pic.twitter.com/cScziUHk44— Elissa (@elissakh) May 27, 2020