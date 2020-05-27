الكويت تسجل الرقم الأعلى في حالات الشفاء من كورونا.. الكمامة شرط لركوب القطارات والمترو في مصر.. السعودية تحدد موعد العودة للحياة الطبيعية.. ووفيات الفيروس في العالم تتجاوز 350 ألفا.. صحف الكويت اليوم

احتجاز سفينة كويتية قبالة أستراليا بسبب كورونا

السعودية: تغيير أوقات السماح بالتجول والعودة للأوضاع الطبيعية في 21 يونيو

إسرائيل تتحدى العالم وتكشف موعد ضم أراضي الضفة

أميركا تهدد بـ «حساب عسير» والصين تكثف استعداداتها لـ «القتال المسلح»

بعد وضع علامة زرقاء على تغريدته.. ترمب يتهم «تويتر» بالتدخل في الانتخابات الرئاسية

بايدن يعلق على عدم ارتداء ترامب كمامة: أحمق





تناولت الصحف الكويتية، اليوم الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.





فقد ركزت صحيفة الأنباء على تأكيد مصادر بهيئة السكة الحديد وشركة المترو أنه لن يتم السماح للركاب باستقلال القطارات أو دخول محطات الخطوط الثلاثة للمترو بعد استئناف التشغيل ابتداء من السبت المقبل بدون ارتداء كمامة للحماية من فيروس كورونا وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر الأحد الماضى.





محليا، أشارت صحيفة الأنباء إلى إعلان وزير الصحة الشيخ د ..باسل الصباح عن شفاء 685 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7306 حالات.





كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 22575، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 172 حالة.





قالت صحيفة الوطن إن السلطات الأسترالية أمس الثلاثاء، احتجزت سفينة كويتية لنقل الماشية قبالة الساحل الغربي لأستراليا بعد تأكد إصابة 6 من أفراد طاقمها بكورونا.





وقال مارك مكجوان رئيس وزراء ولاية غرب أستراليا، إن السفينة "الكويت"، غادرت الشرق الأوسط يوم السابع من مايو، ورست قرب مدينة بيرث يوم 22 مايو بعدما أبلغت سلطات الهجرة والزراعة الأسترالية بأن بعض أفراد الطاقم حرارتهم مرتفعة.









عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة الجريدة موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قرار تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة فيما عدا مدينة (مكة المكرمة) لتصبح من الساعة السادسة صباحا حتى الثالثة عصرا ابتداء من الغد الى 30 مايو الجاري.





وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية ان القرار نص ايضا على السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة حيث يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح وذلك في مجالات محلات تجارة الجملة والتجزئة والمجمعات التجارية (المولات).





وأشارت صحيفة الأنباء إلى ارسال القوات التركية المزيد من التعزيزات العسكرية واللوجستية إلى نقاط المراقبة التابعة لها، ضمن منطقة خفض التصعيد في شمال غرب سورية.





ودخل رتل جديد من الآليات التركية يضم نحو 25 آلية مصفحة، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء إسكندرون، فيما اتجهت الآليات نحو نقطة المراقبة التركية في معسكر المسطومة قرب مدينة إدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.





وأوضحت صحيفة القبس اعلان تونس عدم تسجيل اصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) لليوم الثاني على التوالي وذلك بالتزامن مع تخفيف قيود الحجر الصحي والسماح للعديد من الانشطة الاقتصادية باستئناف نشاطها.





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ذكرت صحيفة الأنباء أنه رغم الإدانات العربية والتهديدات الدولية، لاسيما الأوروبية باتخاذ إجراءات ضدها، تمضي قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياستها الرامية لضم أراضي الضفة الغربية بدعوى وجود مستوطنات عليها.





وكشف النائب عن حزب «الليكود» في الكنيست، ميكي زوهار، أن إجراءات الضم ستبدأ بعد نحو شهر، وقال«تشريع عملية فرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية»، ستبدأ مطلع شهر يوليو المقبل.





كما أشارت الصحيفة إلى اتهام زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بجر إسرائيل إلى حرب أهلية، وهاجمه بشدة ووصف تصريحاته عند بدء محاكمته: «باستعراض مذهل».





وجاءت تصريحات ليبرمان على خلفية كلمة نتنياهو قبل محاكمته والتي هاجم خلالها السلطات القضائية في البلاد، التي تحاكمه بتهم فساد.









دوليا، قالت صحيفة الراي إن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة أكثر من 350 ألف شخص في العالم أكثر من ثلاثة أرباعهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، حسب حصيلة وضعتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 06،00 ت ج.





أبرزت صحيفة الوطن اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، موقع "تويتر" بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، بعد وضع الموقع علامة زرقاء على تغريدة لترمب بوصفها مضللة، في أول سابقة مع رئيس دولة.





وحث موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء، القراء على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، محذرا من أن "ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ودحضها مدققون".





وقالت صحيفة الأنباء إن معركة البشرية ضد فيروس كورونا المستجد تستمر في محاولة لوقفه، فيما تستعر حرب التصعيد الذي مازال سياسيا حتى الآن، بين الولايات المتحدة والصين على خلفية تفشي الجائحة، وسط مخاوف من تطوره إلى ما لا تحمد عقباه.





إذ توعد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، بكين بحساب عسير، مجددا اتهامها بالتستر على الوباء في بداياته ما تسبب في أضرار كبيرة حول العالم. وقال بنس في مقابلة لموقع «برايتبارت نيوز» إن الصين «خذلت العالم» بشأن جائحة الفيروس التاجي، وإن إدارة ترامب تضع خططا لمعاقبة الحزب الشيوعي الصيني على أفعاله.





وأشارت صحيفة الراي إلى وصف جو بايدن المرشح الديموقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية منافسه الرئيس دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بأنه «أحمق تماما» لأنه لم يضع كمامة خلال سلسلة من المناسبات العامة التي جرت أخيرًا، قائلا إن افتقار ترامب للقيادة في هذا الأمر «يكلف الناس حياتهم».





وافادت صحيفة الوطن بمقتل ما لا يقل عن 17 شخصا في غارة بساعة مبكرة على قرية في شمال شرق الكونجو، في أحدث هجوم ضمن تزايد العنف في الآونة الأخيرة.





هاجمت جماعة القوات الديمقراطية الحليفة، التي تزعم أنها مرتبطة ارتباطا فضفاضا بتنظيم الدولة الإسلامية، قرية ماكوتانو في إقليم إيتورو التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي مدينة بونيا.



