خلال يوم واحد.. تنفيذ 25 حالة إزالة لمخالفات البناء وتعديات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة تمكنت اليوم من تنفيذ 25 حالة إزالة معلنًا استمرار الحملات وبدون اى تهاون في تنفيذ القانون على الجميع حفاظًا على حق الدولة وهيبتها.





وضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة وإزالة مخالفات البناء وجميع التعديات وخاصة خلال أجازة عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ.

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وأكد محافظ أسيوط انه لن يسمح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.





وأكد محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – انه ترأس العديد من الحملات بمختلف المراكز والأحياء لتنفيذ القانون وإزالة بعض التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية.





مشيرا إلى تكليف قيادات المحافظة للإشراف على حملات الإزالة حيث يترأس نائب المحافظ المهندس عمرو عبد العال حملات مركز أسيوط وأحياء شرق وغرب وحملات مراكز الجنوب تتم تحت إشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام للمحافظة وحملات المراكز الشمالية تحت إشراف المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد.





وتستهدف إزالة بعض مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية .





حيث ترأس عبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات كما ترأس اللواء هشام الطويل رئيس مركز أسيوط حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات على أراضى زراعية بقرية بني حسين وقرية المطيعة كما ترأس يسرى كامل رئيس مركز ابوتيج حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات بقرى المركز .





كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتشكيل لجان بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية وتضم في عضويتها عضو من المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسئولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية المختصين بالوحدة تتولى المرور على كافة المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وفترة الحظر ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ورصد أية مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة أو بدون تراخيص وكذلك التعديات على أملاك الدولة.



