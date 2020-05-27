AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خلال يوم واحد.. تنفيذ 25 حالة إزالة لمخالفات البناء وتعديات بأسيوط

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:03 م
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
 قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة تمكنت اليوم من تنفيذ 25 حالة إزالة معلنًا استمرار الحملات وبدون اى تهاون في تنفيذ القانون على الجميع حفاظًا على حق الدولة وهيبتها.

وضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة وإزالة مخالفات البناء وجميع التعديات وخاصة خلال أجازة عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ.
إقرأ أيضا :
وأكد محافظ أسيوط انه لن يسمح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية والتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وأكد محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – انه ترأس العديد من الحملات بمختلف المراكز والأحياء لتنفيذ القانون وإزالة بعض التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

 مشيرا إلى تكليف قيادات المحافظة للإشراف على حملات الإزالة حيث يترأس نائب المحافظ المهندس عمرو عبد العال حملات مركز أسيوط وأحياء شرق وغرب وحملات مراكز الجنوب تتم تحت إشراف المهندس محمد عبد الجليل النجار السكرتير العام للمحافظة وحملات المراكز الشمالية تحت إشراف المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد.

 وتستهدف إزالة بعض مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية .

حيث ترأس عبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات كما ترأس اللواء هشام الطويل رئيس مركز أسيوط حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات على أراضى زراعية بقرية بني حسين وقرية المطيعة كما ترأس يسرى كامل رئيس مركز ابوتيج حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات بقرى المركز .

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتشكيل لجان بنطاق كل وحدة محلية للمراكز والمدن برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية وتضم في عضويتها عضو من المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية ومسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومسئولي أملاك الدولة والإدارة الهندسية المختصين بالوحدة تتولى المرور على كافة المواقع والأراضي بنطاق الوحدة المحلية خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك وفترة الحظر ومتابعة ما يتم عليها من أعمال ورصد أية مخالفات قد تتم سواء بالتعدي على الرقعة الزراعية أو إقامة المباني المخالفة أو بدون تراخيص وكذلك التعديات على أملاك الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة مخالفات بناء وتعديات على أرض زراعية في أسيوط

حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات في أسيوط

سكرتير عام أسيوط يترأس حملة لإزالة مخالفات البناء والتعديات

سكرتير عام أسيوط يترأس حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء

تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات بمراكز ساحل سليم وصدفا والغنايم

حق الشعب..أسيوط تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ترشيحاتنا

مصرع 4 من أسرة واحدة وإصابة 3 في حادث تصادم بالشرقية

فى عيد ميلاد منال عفيفي .. عمرها الحقيقى واشتهرت بأدوار الإغراء

تقوي المناعة بسرعة.. 5 فيتامينات تحصن جسمك ضد كورونا

ريمدسفير.. دواء انتصرت به بريطانيا على كورونا.. صور

بعد حفل عيد الفطر.. شاهد تجاهل أنغام التعليق على انفصالها عن أحمد إبراهيم

رئيس مازيمبي يصدم الأهلي حول التعاقد مع موليكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المرقوق بالخضار بوصفات سريعة

على البحر.. نيللى كريم وابنتها تشعلان السوشيال ميديا

بدون مكياج.. منة فضالي تتألق بإطلالة صيفية بسيطة